Avatar 2 annuncia la fine delle riprese con una foto dal set

Il primo sequel del kolossal di James Cameron festeggia l'ultimo giorno dal set, ora spazio agli effetti speciali.

Grandi novità per il primo sequel di Avatar, come è stato annunciato sulla sua pagine ufficiale social, dopo un percorso lungo e impegnativo, come ben sa chi ama e conosce il cinema di James Cameron. Sono concluse le riprese (in live action) del film e per l’occasione su Twitter la cosa è stata festeggiata con foto dietro le quinte di un nuovo set denominato Sea Dragon, “un’imponente astronave madre che porta al suo interno altri mezzi marini nel sequel di Avatar”. La trovate in fondo l'articolo.

Come noto, del cast della serie fanno parte Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, insieme a un nutrito schieramento di giovani attori. Torneranno i protagonisti del primo film: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Dileep Rao, Matt Gerald. Recentemente Cameron ha spiegato come il Colonnello Quaritch (Stephen Lang) sarà presente in tutti i quattro sequel nei panni del cattivo principale della storia. Le riprese di Avatar 2 e Avatar 3 sono iniziate ufficialmente il 25 settembre 2017.

Vediamo di fare chiarezza con le date di uscita dell’imponente tornado di sequel. Ora ci vorrà un bel lavoro di post produzione per Avatar 2, che è stato da poco spostato fino al 17 dicembre 2021, Avatar 3 invece arriverà due anni dopo, il 22 dicembre 2023, con Avatar 4 previsto nelle sale il 19 dicembre 2025 e l’ultimo, Avatar 5, atteso per il 17 dicembre 2027. Questi ultimi due saranno prodotti solo in caso di successo dei primi due sequel. Basta dare un’occhiata alla classifica dei maggiori incassi di tutti i tempi per non avere dubbi che questo accadrà.