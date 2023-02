Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, tutti gli adattamenti dal vero del fumetto di Goscinny & Uderzo

News Cinema

Asterix & Obelix: Il regno di mezzo è al cinema dal 2 febbraio, ma è solo l'ultimo di una serie di adattamenti dal vero del celebre fumetto di Goscinny & Uderzo. No, non c'è più Depardieu. Passiamoli in rassegna.

Adesso che Asterix & Obelix: Il regno di mezzo è arrivato al cinema, facendo parlare di sé forse più per la partecipazione di Zlatan Ibrahimović che dei suoi protagonisti o della storia, è interessante ripercorrere quella che per gli adattamenti del fumetto di René Goscinny & Albert Uderzo è stata un'esperienza parallela. Perché accanto alle più naturali trasposizioni in forma di cartoon (in effetti le prime a essere realizzate), dal 1999 gli "irriducibili Galli" hanno preso le fattezze di attori in carne e ossa, con un certo turn-over che, come vedremo, ha interessato specialmente il personaggio di Asterix.



Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, storia e particolarità del nuovo film della serie

Asterix & Obelix: Il regno di mezzo vede i due eroi partire alla volta della Cina, per consentire alla principessa Fu Yi di ricongiungersi all'imperatrice sua madre: quest'ultima è vittima di un colpo di stato interno, spalleggiato addirittura da Cesare (Vincent Cassel), solo per smentire Cleopatra (Marion Cotillard), che lo ritiene sconosciuto in Asia. Asterix e Obelix scortano Fu Yi, la sua guardia del corpo Gancio e il mercante fenicio Graindemaïs, responsabile più o meno consapevole del salvataggio. Missione: riassestare la Cina sotto un'unica imperatrice!

Asterix & Obelix: Il regno di mezzo ha almeno tre primati nella storia degli adattamenti dal vero del fumetto: è il primo in cui la stessa persona si occupa della regia e interpreta Asterix (è Guillaume Canet), è il primo a sostituire Gérard Depardieu nei panni di Obelix (con Gilles Lellouche), ma soprattutto è il primo a soggetto originale, tanto che sta generando un imminente omonimo albo illustrato (non esattamente a fumetti come gli albi regolari).

Asterix & Obelix contro Cesare (1999)

L'esordio dal vero di Asterix, Obelix e i Galli sul grande schermo risale al 1999. Prodotto da Claude Berri, diretto e in parte scritto da un veterano come Claude Zidi, Asterix & Obelix contro Cesare fu fino a quel momento il più grande kolossal europeo mai realizzato (budget di quasi 42 milioni di euro!). Per i protagonisti vennero chiamati Christian Clavier (Asterix), lanciato internazionalmente grazie al successo dei Visitatori, e Gérard Depardieu (Obelix), il quale ammise che per interpretare il corpulento personaggio si sforzò di avere "margherite nel cervello". La storia era un mix di diversi albi, a partire dal seminale "Asterix il Gallico" (1959/1961), con idee da "Asterix e l'indovino", "Asterix e i Goti", "Asterix Legionario", "Asterix Gladiatore", "Asterix e il regalo di Cesare" e un pizzico di "Asterix e la Obelix S.p.a." Si inaugurò anche l'usanza di schierare partecipazioni internazionali di rilievo nel cast: Roberto Benigni, sulla scia degli Oscar alla Vita è bella, era il legionario Detritus. Laetitia Casta era Falbalà, l'amore impossibile di Obelix.





Asterix & Obelix - Missione Cleopatra (2002)

Il grande successo del film precedente portò Clavier e Depardieu a tornare nei panni dei due eroi in Asterix & Obelix - Missione Cleopatra (2002), dove la regina egizia del titolo era interpretata nientepopodimenoche dalla nostra Monica Bellucci. L'ispirazione era ovviamente l'albo-capolavoro "Asterix & Cleopatra" (1968), dove i protagonisti insieme a Panoramix si recano in Egitto, per aiutare un vecchio amico del druido, l'architetto Numerobis, a realizzare un palazzo per Cesare a tempo di record, nonostante il boicottaggio di un concorrente. Regia e adattamento erano a cura del comico Alain Chabat, che riservò per sé stesso il ruolo proprio di Giulio Cesare.





Asterix alle Olimpiadi (2008)

Dopo sei anni, gli adattamenti live action dell'albo diventano più disinvolti, a partire dalla scelta dei protagonisti. Depardieu mantiene Obelix, ma in Asterix alle Olimpiadi il titolare del piccolo Gallo è Clovis Cornillac, nella storia che adatta l'omonimo fumetto del 1971. La produzione si fa più industriale, i registi Frédéric Forestier e Thomas Langmann non collaborano alla sceneggiatura, le partecipazioni speciali dilagano: Alain Delon è Cesare, Jean-Pierre Cassel è Panoramix, Franck Dubosc è Assurancetourix il bardo, compaiono Zidane e Michael Schumacher (in compagnia di Jean Todt!), i giudici greci Alpha & Omega sono interpretati dai nostri Luca & Paolo.

La storia vedeva i Galli gareggiare alle Olimpiadi in Grecia, per aiutare il giovane Alafolix a conquistare la principessa Irina, che avrebbe sposato solo se avesse sconfitto in gara l'altro pretendente romano Bruto, il figlio del buon Giulio.





Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà (2012)