Asterix & Obelix - Il regno di mezzo: trailer e poster italiani ufficiali del nuovo film sui celebri personaggi

Il 2 febbraio 2023 arriverà nelle sale italiane, distribuito da Notorious Pictures, l'attesissimo quinto film sulla serie francese di culto, diretto da Guillaume Canet. Ecco trailer, trama e poster di Asterix & Obelix - Il regno di mezzo.

Manca oramai poco al debutto nelle sale italiane di Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo, quinto film in live action della serie basata sui leggendari personaggi dei fumetti creati da Goscinny e Uderzo, prevista per il 2 febbraio dal distributore Notorious Pictures.

Questa volta a sedere dietro la macchina da presa è Guillaume Canet, che recita anche nei panni di Asterix, affiancato dall'Obelix di Gilles Lellouche. Con loro ci sono stelle di primo piano del cinema francese e internazionale come Marion Cotillard, che interpreta la bellissima di Cleopatra e Vincent Cassel nei panni di Giulio Cesare, ma anche un inedito e già atteissimo Zlatan Ibrahimović nel ruolo del soldato romano Caius Antivirus.

Per godere delle loro performance e delle immagini del film, ecco qui di seguito il nuovo trailer ufficiale in italiano di Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo, con anche la trama e il poster.



Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

In questo nuovo film di Asterix e Obelix, i due coraggiosi guerrieri galli dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.