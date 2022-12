Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo: i protagonisti del nuovo film e i loro poster

News Cinema

Arriverà nei cinema italiani il 2 febbraio prossimo Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo, il nuovo film tratto dalla celebre serie di fumetti. Vi presentiamo oggi i protagonisti principali del film grazie ai loro character poster.

L'interminabile e agguerrita lotta tra galli e romani sta per riaccendersi sul grande schermo. Arriverà nei cinema italiani il 2 febbraio prossimo, distribuito da Notorious Pictures, Asterix & Obelix - Il Regno di Mezzo, quinta trasposizione cinematografica in live action dei celebri fumetti creata alle fine degli anni 50 dai francesi René Goscinny e Albert Uderzo.

Diretto da Guillaume Canet, che nel film interpreta il ruolo di Asterix, il film vede nel suo cast, tra gli altri, Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel e un inedito Zlatan Ibrahimović.

Vi presentiamo i loro personaggi, insieme agli altri protagonisti, grazie ai nuovi character poster del film, che potete vedere più sotto.

In questo nuovo film di Asterix e Obelix, i due coraggiosi guerrieri galli dovranno aiutare Fu Yi, l'unica figlia dell'imperatore cinese Han Xuandi, fuggita dalle grinfie di un principe malvagio e arrivata in Gallia in cerca del loro aiuto.



Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo: Il Teaser Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Asterix e Obelix - Il Regno di Mezzo: i protagonisti principali del film

Guillaume Canet è Asterix

Gilles Lellouche è Obelix

Marion Cotillard è Cleopatra

Vincent Cassel è Cesare

Pierre Richard è Panoramix

Jonathan Cohen è Maidiremais

Zlatan Ibrahimović è Caius Antivirus

Idefix è... Idefix