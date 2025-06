Aspettando Superman: Christopher Reeve accettò di fare Superman IV a una precisa condizione

News Cinema

Mentre attendiamo l'uscita di Superman di James Gunn, andiamo indietro fino al 1987, quando Christopher Reeve, che detestava i sequel, acconsentì a capitanare il cast di Superman IV a un patto e nonostante lo scarso successo di Superman III.

Il 9 luglio arriva in sala Superman di James Gunn, e siccome gli appassionati di cinecomic non parlano d'altro, non c'è niente di più naturale che tornare al passato per ripercorrere la storia degli adattamenti cinematografici delle avventure con protagonista il supereroe della DC Comics che ci ha fatto tanto sognare. Come tutti sanno, a lasciare un segno indelebile è stato il Superman con Christopher Reeve, uscito nel 1978 e diretto da Richard Donner. Interpretato anche da Marlon Brando, Gene Hackman e Margot Kidder, ebbe tre sequel: Superman II, Superman III e Superman IV. Inutile dire che nessuno era bello come il primo film, ma se Superman II raggiunse lo stesso successo del suo predecessore, forse perché una buona parte del film era stata diretta dallo stesso Donner (poi sostituito da Richard Lester), altrettanto non si può dire per Superman III e Superman IV. Quest'ultimo venne definito il film peggiore del franchise, vuoi per gli errori tecnici e vuoi per il budget estremamente ridotto. Se ne parliamo oggi è perché Collider ci informa della ragione per cui Christopher Reeve accettò di farlo, nonostante avesse intuito che era assai lontano dalla perfezione.

La ragione per cui Christopher Reeve accettò di fare Superman IV

A testimoniare lo scetticismo di Christopher Reeve nei confronti di Superman IV era innanzitutto la sua scarsa fiducia nei sequel. Di questa ossessione hollywoodiana per i secondi, terzi e quarti film parlò in un'intervista rilasciata alla BBC nel 1988 dicendo che l'industria del cinema "soffriva di una grave malattia chiamata Sequelite". Ma allora cosa lo aveva spinto a dire sì, l’anno precedente, al regista Sidney J. Furie? L'attore accettò di indossare ancora gli stivali rossi e la tuta azzurra alla condizione che il film affrontasse tematiche che gli stavano a cuore, e che quindi potesse intervenire sulla sceneggiatura. Così disse che il film doveva narrare la storia di un ragazzo che scriveva una lettera a Superman chiedendogli di fermare la corsa alle armi nucleari. In effetti nel film c’è il bambino che chiede al supereroe di liberare il mondo dalle armi nucleari, solo che poi la vicenda diventa molto più complicata.

Tutti conoscono Christopher Reeve anche per il suo impegno di attivista nelle campagne a difesa dei diritti delle persone disabili e per il suo sostegno alla ricerca sulle cellule staminali e la clonazione terapeutica, che ha aiutato anche attraverso la Christopher Reeve Paralysis Foundation. Insieme alla moglie l'attore ha poi fondato il Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center, un ospedale in cui viene insegnato ai paraplegici a vivere nella maniera più indipendente possibile. Ai tempi di Superman IV le preoccupazioni del buon Christopher erano altre, ma denotavano comunque un interesse per le sorti del nostro pianeta e del genere umano. Se dunque Superman IV è andato malissimo, la colpa non è certo di Reeve, che veramente aveva la bontà d’animo, la resilienza e l'empatia del supereroe che aveva accettato di impersonare.