As Bestas: al cinema la parabola sulla brutalità umana dello straordinario regista spagnolo Rodrigo Sorogoyen

Arriva al cinema As Bestas, l'ultima bellissima opera del regista Rodrigo Sorogoyen, vincitore di nove meritatissimi premi Goya.

Tra i film in uscita questa settimana ce n'è uno che non potete proprio perdere, specialmente se siete amanti del cinema come opera d'arte, quello più impegnativo che coinvolge, fa pensare, emoziona e sicuramente non lascia indifferenti. Si tratta di As Bestas: quinto lungometraggio di Rodrigo Sorogoyen (il primo, co-diretto, 8 citas, è inedito da noi), uno dei talenti più brillanti del cinema europeo. A 41 anni il regista e sceneggiatore madrileno ha realizzato una serie di film bellissimi, originali e provocatori, che parlano della società contemporanea e dell'umanità con uno sguardo pessimista ma con una narrazione cinematografica sempre cruda, coinvolgente e di grande impatto.

Rodrigo Sorogoyen: una carriera impressionante a soli 40 anni

Nel 2014 Rodrigo Sorogoyen ottiene la sua prima nomination ai Goya come miglior regista esordiente per Stockholm, nel 2019 è candidato all'Oscar per il cortometraggio Madre, vincitore del Goya l'anno precedente, e sempre al Goya, vince per la sceneggiatura de Il regno nello stesso anno, nel 2020 è candidato al Goya per la sceneggiatura di Madre, il film tratto dal corto del 2017, nel 2023 vince di nuovo il Goya per As Bestas come miglior film, miglior sceneggiatura e miglior regia. A parte i riconoscimenti personali, la pellicola in tutto vince nove premi, oltre al César come miglior film internazionale a tantissimi riconoscimenti in tutto il mondo, suscitando l'entusiasmo della critica. Come se non bastasse, Rodrigo Sorogoyen a soli 41 anni ha creato e diretto per Disney+ l'acclamata serie Antidisturbios – Unità antisommossa. Il suo è un talento raro, che ogni volta si cimenta con storie e ambientazioni diverse, servito da attori al massimo della loro potenza espressiva.

Di cosa parla As Bestas: La terra della discordia

Tra i film precedenti di Sorogoyen, Il Regno, storia di corruzione e politica, e l'atroce caccia al serial killer Che Dio ci perdoni potete vederli su Prime Video, ma As Bestas dovete assolutamente vederlo al cinema, dove possibile in versione originale per meglio apprezzare la ricchezza delle interpretazioni e il contrasto anche linguistico, oltre che culturale, tra i protagonisti, due rozzi fratelli contadini galiziani e una coppia di tranquilli cittadini francesi di mezza età, colti e borghesi, che si è trasferita nel loro villaggio per coltivare la terra e vivere a contatto con la natura gli anni della pensione. Ma la loro presenza suscita l'ostilità dei vicini di casa, Xan e Lorenzo, in un crescendo di insulti, provocazioni e scontri che alla fine sfoceranno in un delitto. E in quel punto As Bestas diventa un altro film, un dramma sentimentale sulla ostinata ricerca della verità da parte di una delle vittime. As Bestas è un'opera di grande tensione, introdotta da un prologo iniziale che anticipa i temi che verranno svolti dalla narrazione, costruito con la sapienza di un vero maestro. Le bestie sono gli esseri umani e homo homini lupus è la massima che Sorogoyen sembra declinare in tutte le sue storie, dove la ricerca della giustizia e della verità sfugge alle vittime o chiama altro sangue. As Bestas tocca temi universali, come il contrasto tra ragione e istinto e l'eterno scontro di classe tra poveri e ricchi, dannati della terra e borghesi, che nonostante le buone intenzioni finiscono per peggiorare la situazione di chi punta solo alla sopravvivenza e al guadagno per sfuggire alla propria condizione. Gli interpreti, splendidi, sono Dénis Menochet, Marina Foïs,Luis Zahera e Diego Anido. As Bestas, in definitiva, è un altro imperdibile capitolo della tragedia umana che Sorogoyen ci racconta con ogni suo nuovo film.