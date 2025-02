Arriva un altro Popeye splatter nel divertente trailer vintage di Shiver Me Timbers

News Cinema

Dopo che il personaggio di Popeye è diventato di dominio pubblico, ovvero fuori diritti, sono ben 3 gli horror a lui dedicati. Questo è il trailer della commedia splatter Shiver Me Timbers..

Come noto, da quando certi personaggi sono liberi da diritti, ovvero sono diventati di dominio pubblico, i giovani registi horror hanno fatto a gara per trasformarli in mostri. Al mitico, irascibile Braccio di Ferro sono stati dedicati già due film. Uno dei due, probabilmente il migliore, è Shiver Me Timbers (espressione tipica di Popeye, da noi resa con Corpo di mille balene), che uscirà in America ad aprile e di cui è appena uscito il divertente full trailer, che vi mostriamo.

Shiver Me Timbers: Braccio di Ferro in una commedia splatter

Il trailer di rende simpatico questo film realizzato come un vecchio exploitation movie, farà probabilmente luccicare gli occhi a quanti di noi hanno amato quel cinema povero di mezzi ma ricco di effettacci, nato per titillare il pubblico giovanile dei drive-in, evoluto nello splatter ironico degli anni Ottanta. Questa la strada che ha scelto il regista Paul Stephen Mann con Shiver Me Timbers, omaggiando proprio l'horror low budget di quel periodo. Questa la trama del film, che arriverà presto a cercare acquirenti al mercato del festival di Berlino: "Nel Nord della California, nell'estate del 1988, Olive Oyl assieme ai suoi amici ossessionati dal cinema e al fratello Castor, parte per un'esperienza unica di campeggio, per osservare l'abbagliante pioggia di meteoriti che accompagna l'arrivo della cometa di Halley. Ma quella che inizia come una serata tranquilla, si trasforma velocemente in un incubo traumatico quando un meteorite della cometa trasforma Popeye in una spaventosa e inarrestabile macchina per uccidere".