Arriva lo Spencerhill, un festival dedicato interamente a Bud Spencer e Terence Hill

Matteo Luschi, direttore del Bud Spencer Museum di Berlino, annuncia la prima edizione italiana della manifestazione, che si terrà a Gubbio alla fine di luglio. Ecco i dettagli.

Mentre l'oramai arcinoto Bud Spencer Museum - l'unico museo al mondo dedicato all'attore italiano che, curiosamente, è stato aperto a Berlino - rende noto che nei suoi primi 18 mesi di apertura ha fatto registrare oltre centomila visitatori, e annuncia una lunga serie di novità per i prossimi mesi, arriva la notiza che Matteo Luschi, direttore del museo, e il suo team stanno lavorando alla prima edizione italiana dello SpencerHill Festival, una manifestazione interamente dedicata ai film (e non solo) dell'amatissima coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill.

L'appuntamento per i fan e gli appassionati, ma anche per i semplici curiosi, è fissato dal 27 al 30 luglio 2023 a Gubbio, in Umbria, dove verrà allestita un'area di cinque ettari dedicati a concerti, spettacoli, cinema all’aperto e tanto altro.

Il successo ottenuto a Berlino dal Bud Spencer Museum ha fatto sì che quella che doveva essere un'esposizione destinata a durare solo un anno verrà prolungata fino al termine del 2023. Ci saranno poi due mesi di paura per il rinnovo dei locali e la preparazione di quello che Luschi definisce "un progetto completamente nuovo".

Per chi non ha modo di andare a Berlino, o non vuole aspettare fino alla fine di luglio per lo SpencerHill Festival, ricordiamo che la maggior parte dei film interpretati dalla celebre coppia sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming: da Netflix a Prime Video passando per Disney+ e Infinity+.