Arnold Schwarzenegger non direbbe di no a una proposta Marvel

News Cinema

Chris Pratt ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger ed è ben inserito nell'universo Marvel. A quanto pare, il suocero non direbbe di no a una proposta Marvel, ma ad una condizione.

Chris Pratt ha sposato la figlia di Arnold Schwarzenegger. E se il genero è ormai un nome ben noto nell’universo Marvel grazie alla performance nei Guardiani della Galassia, Schwarzenegger è ancora estraneo a quel mondo di supereroi. Tuttavia ha spiegato che, se dovesse arrivare l’opportunità giusta, non rifiuterebbe di certo. L’attore dalla filmografia invidiabile di recente è riapparso sul grande schermo coltivando il franchise di Terminator con Destino oscuro uscito nel 2019 ma, per il suo futuro, non ha escluso del tutto una parentesi nell’MCU.



Arnold: Trailer Italiano Ufficiale: Arnold: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix con Arnold Schwarzenegger - HD

Arnold Schwarzenegger interessato all’universo Marvel

Forse ispirato dalle gesta eroiche di Chris Pratt, membro della sua famiglia dopo il matrimonio con la figlia Katherine, Arnold Schwarzenegger ha svelato di recente che non direbbe di no ad un’opportunità Marvel, se fosse quella giusta. Intervistato per Men’s Health, l’attore ha affrontato la questione dell’universo Marvel. Quando gli è stato chiesto di un possibile coinvolgimento nell’MCU, l’attore ha semplicemente spiegato: “Se arrivasse il ruolo giusto”. Non molto tempo fa, dopo l’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, Arnold Schwarzenegger non ha perso tempo ed elogiato prontamente il genero via Twitter. Chris Pratt e la sua interpretazione come Star-Lord aka Peter Quill hanno colpito particolarmente il padre di sua moglie. Attraverso i social, aveva spifferato: "Ho visto Guardiani della Galassia Vol. 3 ieri sera e WOW, Chris Pratt è stato fantastico. Un mix perfetto e continuo di commedia e azione. L’ho adorato e sono molto, molto orgoglioso di te".