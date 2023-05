Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt ha un fan: Arnold Schwarzenegger

News Cinema

Arnold Schwarzenegger ha coperto di complimenti Guardiani della Galassia vol. 3: conflitto d'interessi, perché Chris Pratt è suo genero. Ma Pratt trova comunque l'appoggio di Schwarzy speciale...

Un vip ha visto Guardiani della Galassia vol. 3 e non ha mancato di mostrare il suo vivo apprezzamento per l'esperienza e in particolare per la performance di Chris Pratt alias Peter Quill alias Star Lord: quel vip in realtà è in pieno conflitto di interessi, perché si tratta di Arnold Schwarzenegger, suocero di Pratt, dopo che l'attore (43 anni) ha sposato nel 2019 sua figlia Katherine Schwarzenegger (33). Però Pratt, come ha spiegato a People, non riesce a vedere solo il suocero in quei complimenti... Leggi anche Guardiani della Galassia 3, come ha fatto Karen Gillan a prendere in braccio Chris Pratt?

Chris Pratt orgoglioso dei complimenti di Schwarzy per Guardiani della Galassia vol. 3

Dopo aver visto Guardiani della Galassia vol. 3, il buon Arnold Schwarzenegger ha twittato: "Ho visto Guardiani della Galassia vol 3 la sera scorsa e WOW: Pratt, hai spaccato di brutto. Una perfetta miscela non-stop di commedia e azione. L'ho adorato e sono molto, molto fiero di te". Dopo la fine del suo matrimonio con Anna Faris (dalla quale ha avuto un figlio) tra il 2017 e il 2018, Chris Pratt ha sposato nel 2019 Katherine Schwarzenegger, scrittrice e figlia maggiore di Arnold e Maria Shriver. I due hanno già due figli, quindi il legame con la famiglia Schwarzy ormai è forte. Nonostante tutto, Chris è fiero dell'appoggio di Schwarzenegger, non solo come genero:

Il sostegno di Arnold significa tutto per me, da un paio di diversi punti di vista. In quanto suo genero, in quanto parte della sua famiglia, ovviamente ha tantissima importanza. [...] Ma a un altro livello, da persona cresciuta adorando i suoi film, quelli col grande eroe d'azione, quando sognavo di essere Commando o il soldato di Predator... amavo Terminator. Il fatto che lui mi onori per il mio lavoro è una roba che mi fa girare la testa.