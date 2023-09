Arkie e la magia delle luci, in anteprima esclusiva una scena in italiano dal visionario film di animazione

News Cinema

Arkie e la magia delle luci, fiabesco e surreale film animato, con la voce italiana dello youtuber Vincenzo Tedesco, arriva nei cinema il 5 ottobre con Notorious Pictures. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Il film di animazione Arkie e la magia delle luci, al cinema dal 5 ottobre, si mostra ancora con una clip in italiano, dove la nostra eroica protagonista si trova a dover mantenere l'incognito in un locale surreale come il mondo in cui si trova... Il cartoon, che al doppiaggio italiano schiera anche lo youtuber Vincenzo Tedesco, è tratto dall'omonima graphic novel di Nathan Jurevicius e ha chiari echi visivi di Coraline e la porta magica.



Arkie e la magia delle luci: Una Clip Italiana del Film in anteprima esclusiva - HD

Arkie e la magia delle luci, cosa aspettarsi dal visionario film animato