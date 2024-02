Argylle e Kingsman nello stesso universo? Il regista affronta il potenziale crossover

News Cinema

Argylle e Kingsman sono ambientati nello stesso universo? Il regista Matthew Vaughn affronta il potenziale crossover tra i due film.

Argylle – La Super Spia e Kingsman sono ambientati nello stesso universo? Potrebbero condividere un crossover? L’ipotesi è stata affrontata da Matthew Vaughn, che si è occupato anche della regia di Kingsman – Secret Service, Kingsman – Il cerchio d’oro e The King’s Man – Le Origini, oltre che di Argylle. La super spia interpretata da Henry Cavill ha avuto un debutto soft al botteghino e, nell’attesa di capire quali potrebbero essere i prossimi passi in futuro, Vaughn ha affrontato un possibile crossover tra due mondi spy.



Argylle - La Super Spia: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Matthew Vaughn svela cosa ne pensa di un ipotetico crossover tra Argylle – La super spia e Kingsman

Intrecciare Argylle e Kingsman è davvero fattibile? A detta di Matthew Vaughn nulla è impossibile, soprattutto se si considera che sono entrambe realtà ben inserite nel mondo dello spionaggio. Intervistato da Uproxx, il regista ha affrontato un possibile collegamento tra i due progetti e ha manifestato il suo pensiero ottimista a riguardo:

La buona notizia è che Mark Millar possiede sia Kingsman che Argylle. Possiamo farci quello che vogliamo. E tutto quello che direi è che quando sei una super spia che si veste soltanto in abiti neri puoi rivolgerti soltanto ad un’unica sartoria.

Argylle trae vita da romanzi di una scrittrice (Elly Conway) interpretata da Bryce Dallas Howard, la cui vita viene completamente stravolta nel momento in cui le trame dei suoi romanzi diventano realtà e un gruppo di criminali è sulle sue tracce affinché scriva la storia dal loro punto di vista. Il cast di Argylle è particolarmente ricco di stelle: oltre ad Henry Cavill, include anche John Cena, Dua Lipa e Ariana DeBose. Così come Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Sofia Boutella e Samuel L. Jackson. Per non parlare di Alfie, il gatto della scrittrice, interpretato da Chip, l’amico a quattro zampe di Matthew Vaughn. Oltre a figurare come regista, nel progetto è coinvolto anche come produttore.