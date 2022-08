Argentina, 1985: il teaser trailer del film di Santiago Mitre in concorso al Festival di Venezia 2021

News Cinema

Ricardo Darín è il protagonista di questo film che ricostruisce gli eventi del processo alla Giunta Militare Argentina, il primo e unico caso di processo da parte di un paese democratico contro un regime dittatoriale, nonché il più grande processo per crimini di guerra avvenuto dopo quelli di Norimberga.

Classe 1980, Santiago Mitre è uno dei registi più interessanti del cinema argentino contemporaneo. È quello, per intenderci, che nel 2017 aveva diretto Il presidente, un ottimo thriller politico ambientato nel corso di un vertice dei capi di Stato latinoamericani in un hotel isolato sulle Ande, che al momento è l'unico dei suoi film uscito in Italia e che potete vedere in streaming su Amazon Prime Video.

Del Presidente era protagonista il bravissimo Ricardo Darín, che è tornato a lavorare con Mitre anche nel suo nuovo film: Argentina, 1985, tra i titoli in corsa per il Leone d'oro al Festival di Venezia 2022.

Anche in questo caso c'entra la politica, perché Argentina, 1985 è il film in cui Mitre (anche qui, come nel Presidente, sceneggiatore assieme a quel genio di Mariano Llinás, quello di La Flor) ricostruisce gli eventi del processo alla Giunta Militare Argentina, il primo e unico caso di processo da parte di un paese democratico contro un regime dittatoriale, nonché il più grande processo per crimini di guerra avvenuto dopo quelli di Norimberga.

Darín e Peter Lanzani interpretano Julio César Strassera e Luis Moreno Ocampo, i due procuratori che lavorarono alacremente per far condannare i perpetratori della cosidetta "Guerra Sporca", quella violentissima repressione che fece un numero impressionante di vittime e di desaparecidos, senza contare le incarcerazioni. Nel cast ci sono anche Laura Paredes, Norman Briski e Héctor Díaz.

Argentina, 1985 - che è prodotto da Amazon Studios, La Unión de los Ríos, Kenya Films e Infinity Hill - è anche il primo film argentino Amazon Original. Questo è il suo teaser trailer: