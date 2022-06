News Cinema

Aracnofobia: Christopher Landon riporta al cinema il film del 1990 su un'invasione di ragni velenosi

In arrivo un remake anche per il film del 1990 Aracnofobia, non un capolavoro della storia del cinema, ma un must per gli amanti dei cosiddetti "features creatures", i film con gli animali assassini. Dirigerà Christopher Landon.