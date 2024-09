Aquaman e il regno perduto, Jason Momoa di nuovo in azione in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

News Cinema

Jason Momoa torna con una nuova avventura questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, protagonista di Aquaman e il regno perduto.

Jason Momoa torna in prima serata e in prima TV su Sky Cinema Uno, protagonista di Aquaman e il Regno Perduto. Sequel diretto di Aquaman, diretto da James Wan, approda in prima TV questa sera, lunedì 16 settembre 2024, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW a partire dalle 21:15. Le avventure di Arthur proseguono in mare. Diventato persino genitore, ha molto da perdere in questo secondo capitolo, ancor di più perché il suo regno è sotto minaccia.



Aquaman e il Regno Perduto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Aquaman 2 - HD



Aquaman e il regno perduto approda su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: trama, cast e futuro del personaggio

Il sequel di Aquaman segue Arthur Curry alle prese con la paternità ed una nuova minaccia che incombe sul suo regno. Diventato padre per la prima volta, Arthur dovrà vedersela ancora una volta con Black Manta. Quest’ultimo, reduce da una cocente sconfitta, si lascerà guidare dalla sete di vendetta per la morte di suo padre e farà di tutto pur di annientare Aquaman. Motivo per cui Black Manta studia un nuovo piano, che porterà al termine con successo: si impossesserà di un oggetto malvagio, dalla forza primordiale, che dovrebbe concedergli un fortissimo vantaggio in battaglia. Mette le proprie grinfie sul Tridente Nero, scatenando panico e caos ad Atlantide. A quel punto Arthur non avrà alcuna scelta: dovrà necessariamente sventolare bandiera bianca e chiedere aiuto a suo fratello, ex sovrano di Atlantide con il quale non corre buon sangue. Orm, però, comprende i rischi a cui va incontro il regno e scende a patti con se stesso, stipulando una vacillante tregua con suo fratello Arthur. Dalla loro alleanza dipenderà il destino di Atlantide.

Ad interpretare Arthur è ancora una volta Jason Momoa, così come suo fratello Orm ha le fattezze di Patrick Wilson. Il cast include ancora una volta Nicole Kidman, che si è concessa una parentesi nell’universo dei supereroi interpretando la madre di Arthur, Atlanna. Così come nel cast appare di nuovo la Mera di Amber Heard e il Black Manta di Yahya Abdul-Mateen II. Distribuito da Warner Bros Pictures al cinema a dicembre 2023, Aquaman e il Regno Perduto ripropone uno dei supereroi più amati dell’universo DC. Il suo destino al momento non è stato definito, per cui non è chiaro se rivedremo Arthur Curry ancora una volta sul grande schermo con le fattezze di Jason Momoa. L’attore ha fatto parte del DCEU, affiancando la Justice League dando quindi un prezioso contributo nelle dinamiche dell’universo DC ora passato nelle mani di James Gunn e Peter Safran. Una nuova era debutterà presto al cinema e dovrebbe sostituire tutti i precedenti interpreti assegnati agli eroi principali (com’è già accaduto con Superman), incluso Aquaman. Si vocifera, però, che James Gunn abbia intenzione di coinvolgere Jason Momoa assegnandogli un altro personaggio. Per scoprire di più, bisognerà attendere un annuncio ufficiale.



