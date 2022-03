Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Richard Linklater

News Cinema

Realizzato con la tecnica del rotoscopio, la stessa in precedenza usata da Linklater per A Scanner Darkly, Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood debutterà in streaming su Netflix il 1° aprile.

Anche Richard Linklater s'iscrive ora alla nutrita lista di grandi registi contemporanei che hanno scelto Netflix per la produzione di un loro film.

Nel caso di Linklater, l'autore dell'amatissima trilogia di Prima dell'alba, e di Boyhood, e di tanti altri titoli, il film si intitola Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, e di seguito ve ne mostriamo il trailer ufficiale.

Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, che debutterà in streaming sulla piattaforma il 1° aprile, è realizzato con la tecnica del rotoscopio, già utilizzata da Linklater in Waking Life e in A Scanner Darkly, che in soldoni consiste nell'animare a mano delle immagini riprese in maniera tradizionale, disegnando sui fotogrammi. La storia è quella che ripercorre quella del primo viaggio sulla Luna vista da due diverse prospettive: quella dei personaggi direttamente coinvolti nella missione spaziale, e quella di un bambino che segue tutto sui giornali e in tv sognando, un giorno di poter viaggiare nello spazio.

Apollo 10 e mezzo: il trailer ufficiale



Apollo 10 e mezzo ripercorre la storia del primo viaggio sulla Luna in base a due prospettive che s'intersecano. Il film racconta l'epopea trionfante dell'estate del 1969 dal punto di vista degli astronauti e della torre di controllo della missione, ma anche attraverso gli occhi di un bambino che vive a Houston, nel Texas, e che sogna di viaggiare nello spazio. Ispirandosi alla vita del regista candidato al premio Oscar Richard Linklater, Apollo 10 e mezzo offre un'istantanea della vita americana negli anni '60, tra storia di formazione, analisi della società e avventura spaziale.