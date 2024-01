Anthony Hopkins, Premio Oscar e star dei social: "Fare l'attore mi mantiene in vita. TikTok? C'è bisogno di ridere"

News Cinema

Il leggendario interprete di Hannibal Lecter, oggi anche star del web, si è raccontato in una divertente intervista. Qual è il segreto di Anthony Hopkins, che, a 86 anni, è più in forma che mai? Ecco cos'ha confessato l'attore.

86 anni e non sentirli. Anthony Hopkins, in una recente intervista concessa alla rivista People, ha confessato di sentirsi in gran forma e che il merito, soprattutto, va al suo lavoro. Il due volte Premio Oscar, infatti, non ha mai smesso di tenersi impegnato sul grande e piccolo schermo. È proprio questo, ha dichiarato, il segreto della sua buona salute (e aver eliminato lo zucchero dalla sua dieta).

L'ultima apparizione cinematografica di Hopkins è stata in Freud (2023), in cui ha prestato il volto al noto psicoanalista. Nei prossimi mesi ascolteremo la sua voce in Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice, in arrivo su Netflix ad aprile. La star de Il Silenzio degli Innocenti (1991), inoltre, è nel cast di Locked accanto a Glen Powell. Il film, diretto da David Yarovesky, è il remake di un noto action thriller argentino.

L'attore è instancabile e, fino a che il fisico glielo consentirà, non ha intenzione di privarsi di alcuna opportunità di tornare sul set.

Sono consapevole della mia mortalità. Ad essere realista, so che se avrò qualche altro anno di lavoro di fronte a me, posso farcela. Quindi il lavoro mi tiene in vita. Adoro lavorare. Adoro essere un attore. Adoro il processo di preparazione di un ruolo. Ciò mantiene il mio cervello neurologicamente attivo. Lo amo.

L'amore è appassionatamente ricambiato dal pubblico, che da tempo lo segue in massa anche su TikTok. Sul social cinese, infatti, Anthony Hopkins vanta più di 8 milioni di followers grazie a video in cui si cimenta in cucina, improvvisa passi di danza e, semplicemente, si diverte. L'attore non era molto propenso a mettersi in gioco come star del web, ma sua moglie Stella e la nipote Tara Arroyave lo hanno convinto.

Faccio qualcosa di stupido perché abbiamo bisogno di ridere. Abbiamo bisogno di una risata nella vita. Per una buona ragione, immagino. La vita è dura. Il mondo è un luogo selvaggio, ma la vita ha la sua bellezza.

Quando non è impegnato con le riprese (o non crea contenuti per TikTok), Hopkins ha confessato di coltivare molti hobby. Ama dipingere e guardare in tv film polizieschi britannici. "Sono così fortunato a lavorare alla mia età - ha continuato Hopkins - A quanto pare mi mandano ancora copioni e io penso: 'Bene, bene'." L'interprete di Hannibal Lecter ha aggiunto, con una punta di ironia, che non è più il tempo di fare il difficile, quando gli offrono una parte in un film: "Prenderò qualsiasi cosa. Non sono più esigente, no".

Difficile non avere un debole per l'artista inglese e non solo in quanto mostro sacro della settima arte. La semplicità e la spontaneità che Hopkins mostra immancabilmente, malgrado la fama e la pioggia di riconoscimenti, gli hanno fatto conquistare un posto davvero speciale nel cuore dei fans, i quali continueranno a seguirlo con dedizione. Che sia in sala o... sullo smartphone!