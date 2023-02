Ant-Man and the Wasp: Quantumania, le attrici che hanno interpretato Cassie finora

News Cinema

In Quantumania, Cassie ha le fattezze di Kathryn Newton, ma nei precedenti film il personaggio è stato interpretato da altri attrici: quali sono e perché sono state sostituite?

Da quando Scott Lang è arrivato al cinema, sua figlia Cassie ha cambiato più volte fisionomia e il motivo non è strettamente legato all’arco temporale di riferimento. Nel primo film di Ant-Man, uscito nel 2015, Cassie era soltanto una bambina. In Quantumania, uscito nel 2023, invece è un’adolescente e ha un ruolo di spicco ai fini della trama. Ma quali sono le attrici che hanno portato Cassie Lang al cinema?



Ant-Man, le attrici che hanno interpretato Cassie Lang fino ad ora

Finora Ant-Man ha realizzato tre film stand alone sul grande schermo ed è apparso anche in altri film corali come Avengers: Endgame. E Cassie è stata interpretata da tre attrici diverse. La prima è stata Abby Ryder Fortson, che ha interpretato la piccola figlia di Scott in Ant-Man e Ant-Man and the Wasp. A causa del salto temporale, poi, è stata sostituita da Emma Fuhrmann che ha interpretato Cassie in Avengers: Endgame. Non è chiaro perché sia stata sostituita da Kathryn Newton in Quantumania, considerando l’età. Secondo Just Jared, si vocifera che i Marvel Studios stessero cercando un’attrice che avesse un guizzo da star per dare uno slancio al ruolo. In Endgame, del resto, Cassie è apparsa soltanto per un breve momento, mentre in Quantumania ha un ruolo molto più centrale. L’attrice di Endgame ha commentato via social il cambio di casting: “Volevo ringraziarvi per tutti i vostri messaggi gentili, grazie per il vostro supporto, significa tanto per me. Ero triste come voi quando ho letto la notizia”.

L’ultima attrice scelta per interpretare Cassie in Ant-Man and the Wasp: Quantumania è Kathryn Newton, che ha mostrato la versione adolescente del personaggio. Cassie è ormai cresciuta ed è una giovane donna coraggiosa, attivista, pronta a rendere il mondo un posto migliore. In un’intervista con The Hollywood Reporter, l’attrice ha raccontato come ha ottenuto il ruolo.

Ho partecipato ad una riunione con Peyton Reed, il nostro regista, ed è stato veramente strano. È accaduto tutto all’improvviso. Penso che Sarah Finn abbia visto qualcosa in me molto tempo fa. Non so bene cosa, ma sono stata abbastanza fortunata da essere scritturata in Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Pokémon Detective Pikachu, entrambi grazie a Sarah Finn. Potrebbe esserci un’altra ragione, ma io sono convinta che sia grazie a lei se oggi sono nell’MCU. Peyton ha creduto in me, mi vedeva come Cassie Lang.