Ant-Man 3, com'è andato il primo giorno di incassi in Italia?

News Cinema

Qual è stata la partenza di Ant-Man and the Wasp Quantumania al boxoffice italiano? Guardiamo i dati Cinetel e confrontiamo il debutto con quello di altri colleghi supereroi.

Ieri 15 febbraio è arrivato nei cinema italiani Ant-Man and the Wasp: Quantumania, primo atto della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: esaminiamo i dati Cinetel per capire come si sia comportato all'esordio il cinecomic di Peyton Reed con Scott Lang & famiglia, specialmente in rapporto agli incassi di altri cinecomic di quest'ultimo periodo. Leggi anche Ant-Man and the Wasp Quantumania al cinema, ma c'è anche Modok?

Ant-Man and the Wasp Quantumania al boxoffice italiano appena peggio di Black Panther 2