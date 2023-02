Ant-Man and the Wasp Quantumania al cinema, ma c'è anche Modok?

News Cinema

Ant-Man 3 è nelle nostre sale, e i fan Marvel più attenti hanno già notato nel trailer la presenza di MODOK, un personaggio piuttosto bizzarro. Il regista Peyton Reed in conferenza stampa ci ha spiegato come renderlo bene in un film dal vero non fosse una passeggiata.

Ant-Man and the Wasp Quantumania sbarca oggi nei cinema italiani: Ant-Man 3 dà inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, concentrata sul villain Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), qui alle prese con Scott Lang (Paul Rudd) e famiglia. In conferenza stampa tuttavia qualcuno ha giustamente fatto notare al regista Peyton Reed e al producer Stephen Broussard che quel MODOK visto nel trailer non è cosa di poco conto. Com'è stato tradurre quel personaggio assurdo in un film dal vero? Leggi anche Ant-Man 3, Evangeline Lilly alias Hope è pronta per un assolo?

Ant-Man 3, MODOK in un film dal vero e contro tutti!

MODOK è l'acronimo di Mental Organism Designed Only for Killing ("Organismo Mentale Progettato solo per Uccidere") ed è un grottesco personaggio nato nel 1967 dalla fantasia di Stan Lee e Jack Kirby. Anche i non appassionati Marvel si sono forse imbattuti in lui nella serie animata in stop-motion del 2021, creata da Patton Oswalt e Jordan Blum, destinata alla piattaforma Hulu (e quindi da noi collocata su Disney+, nella sezione per adulti Star). Finora M.O.D.O.K. non era mai apparso nel Marvel Cinematic Universe "dal vero", o per meglio dire nel contesto di un film dal vero ma realizzato con il massicio ausilio di CGI. Succede in Ant-Man and the Wasp: Quantumania: il regista Peyton Reed e il producer Stephen Broussard ci hanno raccontato cosa abbia significato per loro la difficile traduzione sullo schermo di un'assurdità ambulante come MODOK.

PEYTON: Per me è stata un'emozione personale. Ero un ragazzino che passava tanto della sua infanzia solo in una stanza, a leggere i fumetti Marvel, e MODOK per me è sempre stato un personaggio fuori di testa. È grottesco. È una testa gigantesca trasformata in una macchina per uccidere. Era intrigante. Abbiamo cominciato a discutere di un suo posto nell'MCU o nei film di Ant-Man, per una sua versione in live-action. Che aspetto avrebbe avuto? Come l'avremmo affrontato? [...]

STEPHEN: È strambo, per usare un eufemismo. Abitava e minacciava la nostra immaginazione: ci saremmo riusciti? Era una sfida che qui alla Marvel durava da anni. E abbiamo avuto un'idea che ci ha entusiasmato. Non voglio rivelare troppo in questa sede, ma penso che fosse arrivato di portare finalmente MODOK sul grande schermo.