Ant-Man 3, Cassie la figlia ideale di Scott? Kathryn Newton: "Volevo essere una supereroina Marvel!"

In Ant-Man and the Wasp Quantumania, Cassie, la figlia di Scott Lang alias Paul Rudd, ha un ruolo di rilievo, da coprotagonista. Per la sua interprete Kathryn Newton è un sogno che si avvera, letteralmente.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania è al cinema dal 15 febbraio, e abbiamo assistito alla conferenza stampa con gli autori e il cast principale, nel quale ha un ruolo di rilievo Kathryn Newton, chiamata a interpretare Cassie, la figlia ormai cresciuta di Scott Lang alias Paul Rudd. Non vi sveliamo nulla, ma nel film appare evidente come Cassie e Scott, apparentemente agli antipodi, condividano la necessità di aiutare il prossimo. Kathryn ce l'ha spiegato... e ci anche svelato un suo sogno nel cassetto che si è avverato. Leggi anche Ant-Man and the Wasp Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer e il ritorno di Hank e Janet

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton: "Ho visto il primo Iron Man a otto anni"