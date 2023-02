Ant-Man and the Wasp Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer e il ritorno di Hank e Janet

News Cinema

In attesa di Ant-Man 3 al cinema, abbiamo ascoltato quello che Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, interpreti di Hank e Janet, hanno avuto da dire sul terzo capitolo della saga dedicata a Scott Lang e alle sue miniperipezie.

Il 15 febbraio al cinema non ci reincontreremo solo con Scott Lang alias Paul Rudd in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma anche col suo riluttante mentore Hank Pym, interpretato da Michael Douglas e da quella che nel film è sua moglie Janet, portata sullo schermo da Michelle Pfeiffer. In conferenza stampa la veterana attrice e il carismatico mattatore hanno raccontato qualcosa del loro coinvolgimento in questo terzo capitolo della saga, primo atto della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Leggi anche Ant-Man 3, le ispirazioni per il Regno Quantico in Ant-Man and the Wasp Quantumania

Ant-Man 3, Michael Douglas: "Mi piacciono le formiche, sono fenomenali!"