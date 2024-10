Anora: una clip in anteprima esclusiva del film che ha vinto il Festival di Cannes 2024

News Cinema

Arriva il 7 novembre nei cinema italiani, distribuito da Universal Pictures, questo travolgente, divertente e commovente film di Sean Baker premiato con la Palma d'oro Al Festival di Cannes 2024. Ecco una clip in anteprima esclusiva di Anora.

Anora è una giovane ragazza che lavora in un locale notturno di New York. È ufficialmente una ballerina, una spogliarellista, ma nella pratica è anche una di quelle che oggi si chiamano sex worker, una lavoratrice del sesso. Un giorno, anzi, una notte, nel locale in cui lavora Anora arriva Vanya, un giovane ragazzo russo che sembra avere un sacco di soldi da spendere. Anora parla un po' la lingua, per origini familiari (la nonna era un'immigrata uzbeka) e il gestore del locale decide di affidare a lei il pollo da spennare.

Solo che Vanya non sembra essere un pollo, ma il vivacissimo, esuberantissimo e viziatissimo rampollo di una famiglia di oligarchi, e per Anora l'incontro con lui sembra un po' il realizzarsi della fiaba di Cenerentola, dato che Vanya si innamora di lei e decide pure, nel corso di una improvvisata gita a Las Vegas, di sposarla.

Anora è il titolo del nuovo film del regista americano Sean Baker, che a Cannes quest'anno ha vinto la Palma d'Oro (una commedia che vince a Cannes!), e che vedremo nei cinema italiani dal 7 novembre prossimo.

La sintesi che abbiamo fatto finora del film, poi, copre solo una parte della trama, visto che Anora - come raccontato nella recensione del film di Federico Gironi - cambia pelle non una ma ben due volte, rilanciando la storia, il divertimento e perfino la commozione a ogni imprevedibile svolta.

Al primo terzo del film appartiene la clip che vi presentiamo qui di seguito in anteprima esclusiva, e che racconta della scatenata festa di capodanno organizzata da Vanya cui, ovviamente, è stata invitata anche Anora.

Anora: clip in anteprima esclusiva del film di Sean Baker

