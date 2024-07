Anora: ecco il primo trailer del film di Sean Baker Palma d'Oro al Festival di Cannes 2024

News Cinema

Interpretato da Mikey Madison e Yuriy Borisov, il film arriverà prossimamente in Italia con Universal Pictures.

È stato il trionfatore del Festival di Cannes 2024: non solo vincitore, un po' a sorpresa, della Palma d'Oro assegnata dalla Giuria presieduta da Greta Gerwig, ma quello che ha suscitato le reazioni più plateali, tra risa e applausi, presso la critica e il pubblico della manifestazione.

Anora, scritto e diretto da Sean Baker, racconta la storia di una spogliarellista newyorchese che sembra vivere la favola di Cenerentola quando incontra un principe in versione contemporanea, un giovane rampollo di un oligarca russo; poi però papà e mamma vogliono che il figlio molli la ragazza, che nel frattempo ha sposato, e ottenere un divorzio che lei non ha molta voglia di concedere, anche se a pressarla ci sono due improbabilissimi scagnozzi. Infine, dopo comicissime peripezie in giro per New York, Anora (che poi è il nome della sua protagonista, interpretata da Mikey Madison), troverà forse un amore vero. Baker scrive benissimo, gira ottimamente, la Madison è brava ma il vero fenomeno del film è l'attore russo Yuriy Borisov, davvero gigantesco. Capirete perché guardando il film, quando arriverà in Italia con Universal Pictures.

Qualche indizio c'è anche in questo primo trailer ufficiale di Anora: buona visione.