Annie Awards 2023: trionfa Pinocchio di Guillermo del Toro ma c'è spazio anche per Marcel the Shell

Pinocchio di Guillermo del Toro concretizza 5 delle 9 candidature agli Annie Awards, che premiano i migliori film d'animazione. 3 premi anche per Marcel the Shell. Vediamo tutti i riconoscimenti.

Gli Annie Awards sono i premi che da 50 anni premiano il cinema d'animazione e li festeggiano alla grande con Pinocchio di Guillermo del Toro, che nell'edizione 2023 si è portato a casa ben 5 riconoscimenti. Ma ci sono anche altri film premiati, tra cui la sorpresa della stagione, la tenera conchiglia Marcel the Shell, che ha vinto in 3 categorie. Come previsto da alcuni analisti, stavolta Netflix ha battuto Disney/Pixar 5-0. Vediamo i premi in dettaglio.

Annie Awards 2023: i vincitori

Miglior film d'animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro

Miglior film d'animazione indipendente: Marcel the Shell

Miglior animazione dei personaggi: Pinocchio di Guillermo del Toro

Miglior regia: Guillermo del Toro e Mark Gustafson per Pinocchio di Guillermo del Toro

Miglior musica: Pinocchio di Guillermo del Toro

Miglior scenografia: Pinocchio di Guillermo del Toro

Miglior doppiaggio: Marcel the Shell (Jenny Slate)

Miglior sceneggiatura: Marcel The Shell

Nella sezione cinema dal vivo Avatar - La via dell'acqua ha vinto per i migliori effetti speciali e per la migliore animazione dei personaggi. Vince solo duie premi, per il miglior storyboard e per il miglior montaggio, Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, mentre resta a bocca asciutta Red.

Le reazioni di Guillermo del Toro e di Jenny Slate

Salendo sul palco col co-regista Mark Gustafson, Del Toro ha pronunciato la fatidica parola con la F, generalmente censurata in America: "Fuck. Spero di restare con voi come collega in questa meravigliosa arte che possediamo". Ha poi detto che facendo il regista da oltre 30 anni, "il gruppo più ricco di idee creative con cui ho lavorato è quello dell'animazione" e ha concluso "Che posso dire, volevo davvero tanto un Annie!". Per Marcel the Shell, Jenny Slate, che oltre ad aver prestato la voce al piccolo protagonista è anche co-sceneggiatrice, ha ribadito quanto sia importante essere accettati dalla comunità degli animatori, aggiungendo: "Sono d'accordo con Guillermo del Toro: anch'io volevo fottutamente tanto un Annie!".