Anne Hathaway: "In un provino mi chiesero di pomiciare con dieci uomini di seguito"

News Cinema

In un'intervista con V Magazine, Anne Hathaway ha raccontato (senza accusare nessuno) una delle pratiche di Hollywood che fortunatamente non si percorrono più nei provini. E le prospettarono che sarebbe stato "eccitante". Anne spiega poi come ci si comporta adesso.

Chiariamo: non è uno di quei casi in cui un attore o un'attrice mettono sotto accusa qualcuno, per un abuso passato. Anne Hathaway, chiacchierando con V Magazine della sua nuova commedia The Idea of You (dal 2 maggio su Prime Video), ha ricordato come una ventina d'anni fa si cercasse l'intesa con un possibile partner sullo schermo, durante i provini. A lei fu chiesto per esempio di baciare dieci possibili candidati di seguito... e per fortuna oggi si tende a trovare metodi alternativi per stabilire una sintonia con un collega o una collega. Leggi anche Anne Hathaway, come Christopher Nolan salvò la sua carriera: "Mi ha dato uno dei ruoli migliori di sempre"

Anne Hathaway: "Era un'epoca diversa e ora sappiamo come comportarci"

Tra il "non si può più dire o fare niente" e le derive più politicamente corrette, c'è una via di mezzo: constatare che un comportamento adottato in passato non è più appropriato ora, senza demonizzare chi lo adottava per prassi. Ha scelto questa saggia strada Anne Hathaway, che nell'imminente The Idea Of You interpreta una mamma quarantenne che s'innamora ricambiata del cantante di una boy band, dopo che ha accompagnato sua figlia a uno dei loro concerti. Un'altra storia d'amore per Anne, che ha raccontato come Hollywood sia cambiata nella gestione dei provini, specialmente quando sul set va trovata un'intesa sentimentale / erotica con un collega... una ventina d'anni fa non andava così.

Una volta mi dissero: "Oggi vengono dieci potenziali attori e tu sei già scelta. Non sei eccitata all'idea di pomiciare con tutti?" E pensai: "C'è qualcosa che non va in me?" Perché non ero eccitata per niente. Pensai che mi faceva schifo. Ero molto giovane, ma sapevo fin troppo bene com'era facile perdere tutto se ti etichettavano come "difficile", quindi feci finta di essere eccitata e abbozzai. Non era una questione di esibizione di potere maschile, nessuno voleva essere sgradevole o ferirmi. Era semplicemente un'epoca molto diversa e ora ce la caviamo meglio. [...]

[Per The Idea of You] Abbiamo chiesto a ciascuno dei candidati di scegliere una canzone che secondo loro il personaggio avrebbe amato, che avrebbero messo su per far ballare il mio personaggio, e poi da lì avremmo improvvisato. Io ero lì seduta come se fossi arrivata da una cena fuori o da una passeggiata. Abbiamo premuto play e abbiamo semplicemente cominciato a ballare insieme.