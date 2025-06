Animali Fantastici, Michael Cera ha detto di no allo spin-off di Harry Potter

News Cinema

C'è stato un tempo in cui Michael Cera non era convinto della popolarità e ha rifiutato Animali fantastici e dove trovarli.

Michael Cera avrebbe potuto immergersi in un mondo magico, ma ha preferito lasciar correre. I suoi fan avrebbero potuto vederlo alle prese con Animali Fantastici e dove trovarli, nato come spin-off prequel di Harry Potter, ma l’attore ha preferito rifiutare il ruolo rispendendolo al mittente. A raccontare di più è stata proprio la star di Barbie.

Animali Fantastici e dove trovarli, Michael Cera ha rifiutato un ruolo nella trilogia fantasy

Ospite del podcast di Louis Theroux, come riporta IndieWire, Michael Cera ha confessato di aver detto di no ad Animali Fantastici tempo fa. Il motivo? Paura di diventare fin troppo famoso: “Non so nemmeno se mi abbiano offerto un lavoro, credo di aver semplicemente rifiutato perché ho pensato che si trattasse di un impegno lungo anni più o meno. La mia in realtà è stata una scelta consapevole, ho voluto limitare un po’ la mia esposizione, volevo semplicemente avere un po’ più di controllo. Quando ho iniziato a fare film, soprattutto per bambini, avevo una grande paura di fare cose che potessero farmi diventare troppo famoso”.

Anche a The Guardian, qualche tempo fa, l’attore aveva confessato di aver valutato di abbandonare Hollywood dopo aver riscosso successo con Juno e Superbad, distribuiti nel 2007: all’epoca l’attore aveva 19 anni. Con il tempo, però, ha cambiato punto di vista. Non a caso oggi la sua carriera procede spedita e non si può dire che sia immune alla popolarità: “Credo di aver superato quella particolare sensazione, ma credo che fosse proprio quello che provavo all'epoca. Se oggi arrivasse la proposta per un franchising e mi sembrasse interessante, non credo che lo scarterei”.