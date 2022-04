Animali Fantastici - I Segreti di Silente, Medicinema lo porta ai degenti e familiari al Niguarda e al Gemelli

News Cinema

Grazie a Medicinema, anche i degenti e i loro familiari al Gemelli di Roma e al Niguarda di Milano potranno vedere Animali Fantastici - I Segreti di Silente, nei cinema da oggi.

Grazie alla collaborazione tra Medicinema e Warner Bros. Entertainment Italia, l'atteso Animali Fantastici - I segreti di Silente, terzo capitolo della saga nata dalla fantasia di J. K. Rowling, sarà proiettato dal 14 aprile anche nelle sale apposite dell'ospedale Niguarda di Milano e del Policlinico Gemelli di Roma. L'evento è aperto ai degenti e ai loro familiari, proseguendo l'impegno di Medicinema con una sorpresa cinematografica pasquale.



Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Animali Fantastici - I segreti di Silente, immaginazione per una missione

Con la proiezione di Animali Fantastici - I segreti di Silente al Niguarda e al Gemelli, la fondazione Medicinema prosegue nella sua missione: fornire distrazione e sollievo ai ricoverati, utilizzando la settima arte nella sua funzione "terapeutica", come pausa di evasione e serenità. I segreti di Silente, parte del Wizarding World, lo universe di Harry Potter creato da J. K. Rowling, è il terzo atto di una saga cominciata con Animali Fantastici e dove trovarli (2016) e proseguita con Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald (2018).

Nella vicenda, il mago professor Albus Silente (Jude Law) ha capito che l'unico modo di fermare Grindelwald (Mads Mikkelsen), che mira al controllo dell'intera comunità di maghi, è organizzare un complesso piano: Albus non può sostenere la sua cupa visione di un mondo dove la magia annienta l'umano, ma allo stesso tempo non può fermarlo di persona, a causa di un patto di sangue con Grindelwald, siglato in giovane età. Ecco che così una squadra dove trovano posto anche Newt Scamander (Eddie Redmayne) e il babbano Jacob (Dan Fogler) cercherà di confondere le idee al villain, che però ha dalla sua la capacità di prevedere il futuro...

La regia è ancora una volta affidata a David Yates, veterano delle saghe potteriane ormai da quindici anni.