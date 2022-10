Angela Lansbury, ultima apparizione in Glass Onion: Knives Out, il ricordo del regista

News Cinema

Rian Johnson era riuscito ad avere sul set di Glass Onion: Knives Out due suoi miti personali, Angela Lansbury e Stephen Sondheim. Con la scomparsa della "signora in giallo" e del paroliere, ora gli fa ancora più effetto...

Siamo ancora dispiaciuti per la scomparsa di Angela Lansbury avvenuta la scorsa settimana, un personaggio amatissimo dal pubblico ma naturalmente riverito e ammirato anche nel mondo dello spettacolo: Rian Johnson, autore del prossimo Glass Onion: Knives Out, in streaming su Netflix a Natale, l'aveva voluta in un cammeo nel film. Per uno scherzo del destino, è diventata l'ultima apparizione di Angela in un lungometraggio... giustamente un giallo! Deadline ha raccolto una testimonianza di Johnson al London Film Festival.

[La foto in primo piano viene da Buttons, l'ultima vera interpretazione dell'attrice, uscito nel 2018] Leggi anche Angela Lansbury: ricordiamola con alcuni dei suoi ruoli imperdibili in streaming

Rian Johnson ricorda Angela Lansbury e Stephen Sondheim in Glass Onion: Knives Out

C'erano due persone alle quali Rian Johnson voleva inchinarsi, chiamandole a intepretare se stesse in Glass Onion: Knives Out. Una era Angela Lansbury, per via della sua militanza nel genere giallo, e un'altra era il compositore e paroliere Stephen Sondheim (West Side Story), in quanto coautore del film Un rebus per l'assassino, al quale si ispira Glass Onion. Come il regista ha raccontato al London Film Festival, non pensava che i due, vere leggende viventi, poi spentesi a distanza di poco meno di un anno uno dall'altra, ultranovantenni, sarebbero stati al gioco.

Quanta gentilezza e generosità! Abbiamo pensato: "Mio Dio, perché dovrebbero mai farlo?" Non pensavamo che avrebbero detto di sì. E invece hanno accettato senza problemi! A parte l'onore di averli nel film, personalmente ho trovato davvero speciale avere anche solo dieci minuti in privato con lei e lui, per esprimere quanto il loro lavoro avesse significato per me.