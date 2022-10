Angela Lansbury: ricordiamola con alcuni dei suoi ruoli imperdibili in streaming

News Cinema

A 96 anni se n'è andata Angela Lansbury: vi indichiamo cinque sue interpretazioni che potete recuperare in streaming, più un paio di extra.

Senza dubbio alla notizia della morte di Angela Lansbury vi sarà venuto in mente il tema musicale di La signora in giallo: è normale collegare la grande attrice al ruolo di Jessica Fletcher, ma con questa breve guida vogliamo indirizzarvi anche verso gli altri ruoli principali che hanno segnato la sua carriera, spiegandovi dove rintracciare queste opere sulle piattaforme streaming.

I cinque ruoli mitici di Angela Lansbury in streaming

Tagliamo subito la testa al toro: Angela Lansbury per ben dodici anni è stata Jessica Fletcher, scrittrice di thriller in grado di risolvere gialli anche nella vita reale, in La signora in giallo (Murder, She Wrote, 1984-1996). La serie fu creata da Peter S. Fischer insieme a due veterani della tv, quei Richard Levinson e William Link che anni prima avevano ideato il geniale Colombo con Peter Falk. Trovate tutte le stagioni della Signora in giallo in chiaro su Mediaset Play, ed è senza dubbio una tappa obbligata. Incredibilmente, Angela ricevette ben dodici nomination ai Primetime Emmy... ma non vinse mai! Guarda La signora in giallo su Mediaset Play

Piccolo extra: ciò che contribuì a legare Lansbury al giallo fu la sua interpretazione nel 1980 del film Assassinio allo specchio, da Agatha Christie, dov'era Miss Marple in un cast all-star. Se vi interessa il recupero, il lungometraggio è in flat se siete abbonati a Infinity+ su Mediaset Play. In alternativa, è a noleggio o acquisto su Google Play o Apple TV. Guarda Assassinio allo specchio su Mediaset Infinity+

Aveva appena diciannove anni Angela Lansbury quando ottenne la sua prima nomination all'Oscar come miglior attrice non protagonista, per la sua parte in Angoscia (Gaslight, 1944): il thriller noir di George Cukor fruttò la statuetta come migliore protagonista Ingrid Bergman, e il film vinse anche per le scenografie, ma la furba servetta Nancy di Angela convinse il pubblico e l'Academy. Non sarebbe stata una meteora. Lo trovate su Prime Video, Chili o Apple TV. Guarda Angoscia su Prime Video

D'altronde Angela Lansbury dimostrò il suo valore ancora, subito dopo, con Il ritratto di Dorian Gray (1945), diretto da Albert Lewyn e interpretato da George Sanders e Hurd Hatfield, nell'adattamento da Oscar Wilde. La sua preparazione le consente di vestire con facilità i panni della cantante Sybil Vane, che le garantisce la sua seconda nomination all'Oscar, sempre come non protagonista. Anche questo è su Prime Video, Chili o Apple TV. Guarda Il ritratto di Dorian Gray su Prime Video

Diversi anni dopo si conferma il suo beffardo abbonamento a questo Oscar come non protagonista che non riuscì mai a stringere (anche se nel 2014 ne ha ricevuto uno onorario alla carriera). La terza occasione è Va' e uccidi (1962, di John Frankenheimer), primo adattamento del thriller "The Manchurian Candidate" di Richard Condon. Una performance acrobatica quella di Angela, perché nel film interpreta la madre del sergente Raymond Shaw, ma l'attore Laurence Harvey, nato nel 1928, aveva solo tre anni meno di lei! Trovate il lungometraggio su MGM, canale di Prime Video. Guarda Va' e uccidi su MGM/Prime Video

Come possiamo poi dimenticare l'apprendista strega Miss Price nel mitico Pomi d'ottone e manici di scopa (1971) di Robert Stevenson? A qualche anno di distanza la Disney ritentò la carta della "formula Mary Poppins", mettendo questo film proprio sulle spalle di Angela Lansbury e di un veterano come David Tomlinson. Oltre alle tante canzoni, c'era anche una bellissima sezione di disegni animati a cura di Ward Kimball, veterano dello studio. Naturalmente trovate questo culto di molte infanzie su Disney+.

Rimaendo su Disney+, se siete tra gli spettatori che ogni tanto ascoltano anche qualcosa in lingua originale, nel La bella e la bestia animato del 1991 Mrs. Bric era doppiata proprio Angela Lansbury: ed era la sua voce quella che accompagnava i due innamorati nell'indimenticabile pista da ballo, sulle note della canzone omonima. Guarda Pomi d'ottone e manici di scopa, La bella e la bestia su Disney+