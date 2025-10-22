Andando dove non so, una vita da fuggiasco: video intervista con Mauro Pagani e Cristiana Mainardi

News Cinema

Mauro Pagani raccontato nel suo percorso storico con la PFM e la collaborazione memorabile con Fabrizio De André, ma anche nella perdita momentanea della memoria e alla scoperta della sua incredibile collezione di strumenti musicali. Video intervista dalla Festa del Cinema di Roma con lui e la regista Cristiana Mainardi

Una vita da fuggiasco. Un sottotitolo che sintetizza con poche parole il percorso coraggioso e generoso di Mauro Pagani, uno dei grandi talenti della musica italiana, capace di riconoscere il talento anche negli altri, di incidere nelle sorti di decenni di artisti, di regalare brani avanti di molti anni, come quelli della Premiata Forneria Marconi, o il lavoro con Fabrizio De André, del quale sarà produttore e arrangiatore per tredici anni. Nel 1984 insieme scrivono Crêuza de Mä, votato dalla critica Miglior disco italiano degli anni ‘80 e segnalato da David Byrne tra i dieci dischi più importanti del decennio in tutto il mondo.

La sua esistenza al servizio della musica è raccontata ora dal documentario di Cristiana Mainardi, Andando dove non so, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e in sala il 5 febbraio 2026 per Fandango Distribuzione. L'occasione per raccontare la sua vita, riascoltare i dischi e sentire amici e colleghi come Manuel Agnelli, Giuliano Sangiorgi, Marco Mengoni, Badara Seck, Mahmood, Dori Ghezzi, Ligabue, Arisa, Ornella Vanoni, e la compagna di vita e lavoro Silvia Posa. Non evitando di affrontare la perdita temporanea della memoria, ma anche la meraviglia del suo sancta sanctorum, Officine meccaniche, uno studio di registrazione storico e pieno di illustri fantasmi.

Abbiamo parlato di Andando dove non so, di musica, di ieri e di oggi, di fantasmi di talento e molto altro con Mauro Pagani e Cristiana Mainardi in questa video intervista dalla Festa del Cinema di Roma.