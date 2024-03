Anatomia di una caduta: il celebrato film di Justine Triet è disponibile in streaming su MUBI

News Cinema

Da oggi 22 marzo è disponibile in streaming in esclusiva su MUBI il bellissimo film di Justin Triet vincitore della Palma d'oro a Cannes 2023 e dell'Oscar 2024 per la miglior sceneggiatura originale.

Se siete stati un po' testardi e sciocchi come me, e per troppo a lungo avete evitato, rimandato, dimenticato di andare a vedere Anatomia di una caduta quando è uscito al cinema in Italia, distribuito da Teodora, questa è la notizia che fa per voi: perché da oggi 22 marzo 2024 il film di Justin Triet - che non è solo bello e avvincente, ma anche molto intelligente, senza dubbio una delle cose migliori viste in sala nel 2023 - è disponibile in streaming in esclusiva su MUBI, la piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità, imperdibile per ogni appassionato di cinema degno di questo nome.

Come saprete, Anatomia di una caduta è anche stato uno dei film più premiati dell'anno, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2023, di sei premi César, del Golden Globe come miglior film straniero e di quello per la miglior sceneggiatura, e del Premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale. Interpretato da una straordinaria Sandra Hüller, il film è un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi.

Ecco trailer e trama ufficiali di Anatomia di una caduta:



Anatomia di una caduta: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Palma d'Oro a Cannes 2023 - HD

Quando suo marito Samuel viene misteriosamente trovato morto nella neve sotto il loro isolato chalet, Sandra diventa la principale indiziata nel momento in cui la polizia inizia a chiedersi se sia caduto o se sia stato spinto. Il processo si trasforma presto in un viaggio psicologico nelle profondità del complicato matrimonio di Sandra e Samuel.

Prima di Anatomia di una caduta, la regista e co-sceneggiatrice di questo film Justine Triet ha diretto anche Two Ships, cortometraggio presentato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il suo primo lungometraggio La Bataille de Solférino, per il quale ha ricevuto la candidatura per la migliore opera prima ai Premi César 2014, Tutti gli uomini di Victoria, presentato alla Settimana Internazionale della Critica del 69º Festival di Cannes, dov'era il film d'apertura, e Sybil, presentato in Concorso al 72º Festival di Cannes.

Oltre a Anatomia di una caduta anche Two Ships, La Bataille de Solférino e Sybil sono disponibili in streaming su MUBI.