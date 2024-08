Anaconda: Jack Black e Paul Rudd protagonisti del reboot del thriller-horror del '97 con Jennifer Lopez?

News Cinema

Jack Black e Paul Rudd sono in trattative per interpretare due dei personaggi principali di una reinvenzione di Anaconda, film del 1997 con Jennifer Lopez, John Voight e Owen Wilson. La regia è di Tom Gormican.

Fra i tanti sequel, prequel, spin off e remake in lavorazione non poteva mancare una reinvenzione di un grande classico del cinema di intrattenimento di fine anni '90. Parliamo di Anaconda, thriller-horror con Jennifer Lopez, Owen Wilson e John Voight diretto da Luis Llosa e uscito nel 1997. La notizia di oggi è che nel reboot, che porta la firma di Tom Gormican, potrebbero recitare Jack Black e Paul Rudd.

Chi è il regista Tom Gormican?

Prima di parlare del nuovo Anaconda, andiamo a scoprire chi è e cosa ha fatto Tom Gormican. A lui dobbiamo la regia della commedia Quel momento imbarazzante (con il tris d’assi Zac Efron - Michael B. Jordan - Miles Teller) e del fenomenale e "assurdo" Il talento di Mr. C, con Nicolas Cage che fa Cage che fa Cage. Nel curriculum di Gormican ci sono anche la sceneggiatura del film Netflix con Eddie Murphy Un Piedipiatti a Beverly Hills: Axel F nonché la serie tv Ghosted, di cui è inventore e produttore. Tom Gormican ha anche scritto il copione del cosiddetto Anaconda Untitled Project insieme a un certo Kevin Etten, che ha partecipato alla sceneggiatura di una moltitudine di serie tv, ad esempio Desperate Housewives e Workaholics.

Anaconda, il film originale

Anaconda ha avuto un successo inaspettato, aggiudicandosi un incasso mondiale di 318 milioni di dollari. Negli anni ha avuto ben tre sequel: Anaconda - Alla ricerca dell'orchidea maledetta, Anaconda 3 - La nuova stirpe e Anaconda - Sentiero di sangue. Nessuno era avvincente come il primo film, anche perché i protagonisti erano cambiati.

Basato su una sceneggiatura a sei mani, Anaconda raccontava la brutta avventura di una troupe televisiva del National Geographic che risaliva il Rio delle Amazzoni per effettuare le riprese di un documentario sul popolo degli Shirishamas. La missione si rivelava pericolosissima, innanzitutto perché il gruppo veniva attaccato da una gigantesca e inferocita anaconda e si imbatteva in un cacciatore di rettili decisamente fuori di testa.

All'indomani del suo arrivo in sala, Anaconda ha fatto storcere il naso alla critica, che lo ha giudicato addirittura "involontariamente comico" e non ha apprezzato la performance di John Voight.

Cosa sappiamo del nuovo Anaconda?

Cosa possiamo dire della nuova versione di Anaconda? Ad esempio che la trama ruota intorno a un gruppo di amici in piena crisi di mezza età che decide di "rifare" il film che più ha amato in gioventù (e che naturalmente è Anaconda). Si recano dunque nella giungla, dove presumibilmente ne accadranno delle belle. Ignoriamo quali ruoli andranno a interpretare Jack Black e Paul Rudd, ma sappiamo che tra i vari personaggi ci saranno un regista che sbarca il lunario facendo video matrimoniali e un attore fallito.