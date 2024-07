Amici per caso; una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Max Nardari

News Cinema

Max Nardari torna alla regia con una commedia che racconta un'insolita amicizia. Si intitola Amici per caso, arriva al cinema il 25 luglio ed è interpretato da Filippo Contri, Filippo Tirabassi e Rocco Fasano, protagonisti di una clip che vi mostriamo in anteprima esclusiva.

Arriva al cinema il 25 luglio con Adler Entertainment il nuovo film di Max Nardari, una commedia degli equivoci che racconta la nascita dell'amicizia a dir poco insolita tra un giovane romano un po' coatto e omofobo e un ragazzo gay serio e raffinato, costretti a convivere per un po'. Si intitola Amici per caso ed è interpretato nei ruoli principali da Filippo Contri e Filippo Tirabassi, figlio d'arte e primogenito di Giorgio Tirabassi, già avviato a una brillante carriera da attore. Con loro anche Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Daniel McVicar e Marina Suma. La colonna sonora del film, realizzata da Nardari con Matteo Passarelli e distribuita da Warner Music Italia, contiene anche un brano inedito di Jean Michael Byron, lo storico frontman dei Toto. Per darvi un'idea delle atmosfere del film, prima di rivelarvi la trama in dettaglio, vi presentiamo in anteprima una divertente clip con i protagonisti.



Amici per Caso: Una Clip in anteprima esclusiva del Film con Filippo Contri, Filippo Tirabassi e Rocco Fasano - HD

Amici per caso: la trama e il trailer del film