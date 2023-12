American Fiction: il nuovo trailer ufficiale del film satirico con Jeffrey Wright

News Cinema

Opera prima dello sceneggiatore Cord Jefferson, che si è ispirato al romanzo "Erasure" di Percival Everett, acclamato da pubblico e critica, il film è appena uscito negli USA. Lo vedremo mai in Italia? Speriamo di sì. Ecco intanto trailer e trama di American Fiction.

È appena uscito in alcune città degli Stati Uniti, per poi essere distribuito in maniera più capillare tra qualche giorno, e da noi, purtroppo, non si sa nemmeno se sarà distribuito in sala. Quello che consola è che American Fiction, il film di cui stiamo parlando, e che è uno dei più attesi della stagione, è targato MGM, e quindi, male che vada, lo vedremo presumibilmente in streaming su Prime Video.

Scritto e diretto da Cord Jefferson, sceneggiatore che qui esordisce alla regia, premiato a Toronto col Premio del Pubblico, American Fiction è, a giudicare da quando sappiamo e abbiamo modo di vedere, una divertente e spietata satira sul mondo dell'editoria e ancora di più sull'attuale clima culturale nei paesi anglosassoni, dove l'ossessione per alcune battaglie pur sacrosante sull'inclusività e sull'identità culturale, portata all'eccesso, producono delle storture piuttosto evidenti. Come nel caso di questo film ispirato al celebre romanzo di Percival Everett "Erasure", che era appunto una riflessione sugli stereotipi dell'industria editoriale nei confronti degli scrittori afroamericani.

Il protagonista - interpretato da quel meraviglioso attore che è Jeffrey Wright - è infatti uno scrittore afroamericano che non vende più tantissimo, anche se il colore della sua pelle è quello "giusto", giacché nella sua prosa la sua identità di uomo afroamericano non è abbastanza evidente. Un po' per gioco un po' per provocazione, questo scrittore - che si chiama Thelonius Ellison, detto, ovviamente, "Monk" - decide di scrivere sotto pseudonimo un libro che esaspera in maniera parodica quello che un mondo editoriale composto perlopiù da bianchi pensa debba arrivare da uno scrittore che bianco non è: calcando quindi la mano su un fantomatico passato da gangster, da carcerato, su un linguaggio crudo e sboccato, come quello di certi testi di rapper e altri musicisti.

Il risultato pare, francamente, divertentissimo.

Oltre a Jeffrey Wright, nel cast del film ci sono Tracee Ellis Ross, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams e Sterling K. Brown - star della serie This is Us. Fra i produttori esecutivi c'è anche Rian Johnson.

Ecco qui un nuovissimo trailer ufficiale di America Fiction, che speriamo qualcuno si decida a portare in Italia presto: