Amen: ecco in anteprima esclusiva il trailer del film di Andrea Baroni, al cinema dal 20 giugno

Arriverà al cinema con Fandango il 20 giugno il debutto nel lungometraggio di Andrea Baroni, Amen, un film che racconta una storia molto particolare e di cui vi presentiamo il trailer in anteprima esclusiva.

Amen: Il Trailer Ufficiale del Film in anteprima esclusiva - HD

Amen: la trama

Sara, Ester e Miriam sono tre sorelle che hanno sempre vissuto in casolare, dove il padre e la nonna le hanno cresciute. Sono una famiglia molto cristiana, che rispetta alla lettera i dettami delle Sacre Scritture. Sara, delle tre figlie, è la maggiore, quella più legata agli studi religiosi e per questo mistica. In armonia con la terra che coltiva e in contatto diretto con la sua parte emozionale e spirituale, è la figlia preferita. Ester è la più disinibita e reazionaria, vorrebbe vedere che c’è oltre la vallata ed è alla continua ricerca della sfida. L’educazione religiosa e sociale è affidata a nonna Paolina, che guida la piccola Miriam e le due sorelle in un Cammino stretto e difficile, prevedendo e augurandosi la Salvezza per le nipoti. L'arrivo nel casolare di Primo, un altro nipote di Paolina, crea scompiglio nella famiglia e le decisioni che le sorelle prenderanno di fronte al primo giovane maschio che abbiano mai visto, cambieranno per sempre la loro vita.

Il regista Andrea Baroni parla dell'ispirazione per Amen

Amen nasce dal caso che, nel periodo successivo alla reclusione e alla limitazione comune, scoprissi un luogo (il casolare delle riprese), che per me rappresentava allo stesso tempo il ricordo della felicità e quello dei divieti. Nei giorni successivi a quella scoperta, non riuscivo a non tornare continuamente a quella sensazione. Ho impiegato poco meno di due settimane per scrivere una sceneggiatura che non esisteva, e che non era mai esistita in forma di soggetto. Esattamente 28 giorni dopo aver visto il casolare, ero sul set e iniziavo a girare come fossimo dentro una Comune, con un gruppo di amici che voleva sperimentare con me il concetto di limite. Tirando le somme sono stati 45 giorni in stato di trance, come se la vita potesse temporeggiare, e appunto, si fosse fermata ad aspettare la mia mossa.