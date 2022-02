Ambulance: lo spot del SuperBowl del nuovo film di Michael Bay

News Cinema

Nuove immagini del film che riporterà il Bayhem al cinema. Dal 24 marzo, per essere precisi. Ecco lo spot del SuperBowl di Ambulance.

Non poteva mancare, tra gli spot del SuperBowl 2022, quello del nuovo film di Michael Bay, che si intitola Ambulance ed è un thriller che promette di pompare adrenalina a secchi nel vostro organismo.

La storia del film, che è il remake di un film danese del 2005 (Ambulancen di Laurits Munch-Petersen e Lars Andreas Pedersen), racconta la storia di due fratelli che tentano di rapinare una banca per pagare le cure mediche alla moglie di uno di loro. Durante il colpo però qualcosa va storto e i due, per sfuggire alla cattura, salgono su un'ambulanza apparentemente fuori servizio, ma con in realtà a un'infermiera e un poliziotto gravemente ferito.

Scritto da Chris Fedak, il film vede protagonisti Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II (i due fratelli rapinatori) e Eiza González.

Ambulance debutterà nei cinema italiani il prossimo 24 marzo.

Ambulance: lo spot del SuperBowl del film di Michael Bay