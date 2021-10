Ambulance: il primo trailer ufficiale del nuovo film di Michael Bay con Jake Gyllenhaal

News Cinema

In arrivo a febbraio 2022, il nuovo action movie di Michael Bay si intitola Ambulance. Oggi è stato diffuso online il primo trailer del film in cui tra i protagonisti c'è Jake Gyllenhaal.

Il buon Jake Gyllenhaal è tra i protagonisti del nuovo film di Michael Bay. Si tratta di un action movie, ovviamente, intitolato Ambulance ed è il remake di un film danese del 2005. Déjà vu? È comprensibile, perché l'ultimo film con Gyllenhaal, da alcuni giorni disponibile su Netflix, si intitola The Guilty ed è anch'esso un remake di un film danese.

Ambulance racconta la storia di due fratelli che tentano di rapinare una banca per pagare le cure mediche alla loro madre malata (almeno, questo era l'assunto di base del film danese). Durante il colpo qualcosa va storto e la polizia arriva prima del previsto. Non potendo più fuggire con la loro auto, salgono su un'ambulanza apparentemente fuori servizio e si danno alla fuga. Poco dopo si accorgono che a bordo ci sono un'infermiera e un uomo con un infarto in corso. Il dilemma che li attanaglia e che crea una frattura tra loro è: continuare a fuggire per mettersi in salvo o portare l'uomo in ospedale?

A differenza dell'abituale carico esplosivo con cui Michael Bay farcisce e guarnisce i suoi film, questo film pare essere più focalizzato sulle relazioni tra i personaggi. Oltre a Jake Gyllenhaal, fanno parte del cast anche Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González. L'uscita del film è stata fissata per il mercato americano al 18 febbraio 2022 con la distribuzione di Universal Pictures. Qui sotto il primo trailer ufficiale di Ambulance.