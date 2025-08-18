Alpha: ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Julia Ducournau

News Cinema

La regista di Raw e dell'acclamato Titane torna al cinema dal 18 settembre con un nuovo, sorprendente film che è stato presentato in concorso a Cannes. Ecco trailer e trama di Alpha, il nuovo film di Julia Ducournau.

Arriva nei cinema italiani dal 18 settembre distribuito da I Wonder Pictures Alpha, il nuovo film di Julia Ducournau, l'autrice dell'acclamato Titane che, nel 2021, ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Anche Alpha è stato presentato a Cannes, pochi mesi fa, questa volta rimanendo senza premi: e in fondo non è troppo strano, un po' perché erano in tanti col fucile puntato pronti a impallinare questa regista così controversa che si era permessa di vincere una Palma d'oro così insolita e provocatoria, un po' perché Alpha è piaciuto a tanti di quelli a cui, invece, Titane proprio non era piaciuto, come nel caso del nostro Federico Gironi. Tanto si era trovato a detestare Titane, tanto è rimasto sopreso, in positivo, da Alpha, come potete constatare leggendo la sua recensione del film di Julia Ducuornau.

Interpretato da Tahar Rahim (Il profeta), Golshifteh Farahani (Leggere Lolita a Theran) e la giovane Mélissa Boros, con anche Emma Mackey (Sex Education), Finnegan Oldfield (Vermines) e Louai El Amrousy, Alpha racconta una storia cruda e potente che affonda le sue radici negli anni Ottanta e nell’incubo delle pandemie. Il titolo del film niene del nome della protagonista, una ragazza di 13 anni molto inquieta che una notte, dopo una festa, rientra a casa con un tatuaggio fatto con metodi rudimentali. La madre, che la ha cresciuta da sola, è molto preoccupata, giacché in quel mondo, il mondo del film, è diffuso un virus letale che si diffonde per via ematica. La misteriosa malattia e la sua trasmissione sono al centro delle ricerche della donna, medico in una clinica e in prima linea nel prestare le cure ai malati terminali. Mentre la paranoia del contagio cresce, a rendere la situazione ancora più difficile fa la sua comparsa a casa delle due donne lo zio Amin, il fratello della madre, tossicodipendente. E in un mondo sempre più caotico e sconvolto, si avvicina una tempesta di vento rosso…

Qui di seguito, trailer e poster italiani del film.

Alpha: trailer e poster del film