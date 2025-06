Alexander Payne riceverà dal Locarno Film Festival il Pardo d'onore

News Cinema

Il regista americano Alexander Payne sarà premiato nel corso del Locarno Film Festival 78esima edizione di un Pardo d'Onore per una carriera variegata e dall'impronta personale. Ecco i dettagli.

L'indipendenza per lui è sempre stato un punto di partenza cruciale per raccontare le sue storie, in una carriera all'insegna di storie di marginalità messe in primo piano e raccontate con ironia ma empatia. Alexander Payne è uno dei grandi autori del cinema indie americano degli ultimi trent'anni e riceverà il Pardo d'Onore alla 78esima edizione del Locarno Film Festival, prima di presiedere la giuria del prossimo Festival di Venezia. Il regista sarà premiato proprio la sera di Ferragosto, in Piazza Grande, presentando poi anche due dei nove film da lui diretti, Paradiso amaro (2011) e Nebraska (2013)

"Voce dall’umorismo asciutto e inconfondibile dietro grandi classici moderni, Alexander Payne, regista e sceneggiatore, si è certamente assicurato un posto tra i cineasti che hanno definito il cinema americano del 21esimo secolo". I suoi film, tra cui Election (1999), A proposito di Schmidt (2002), Sideways – In viaggio con Jack (2004), Nebraska (2013) e l’ultimo, acclamato, The Holdovers – Lezioni di vita (2023), hanno vinto complessivamente tre Academy Award, tre BAFTA e otto Golden Globe in diverse categorie. "Nel corso della sua carriera, Payne ha dimostrato la volontà di dedicarsi al cinema mid-budget per adulti, forma artistica mai abbastanza tutelata".

Nato in Nebraska nel 1961, con i suoi lavori attira l’attenzione di Hollywood mentre ancora studia regia all’UCLA. Nel 1996 ha già scritto e diretto Citizen Ruth – Donna americana (1996), ingegnosa commedia a sfondo politico con protagonista Laura Dern: dopo la première al Sundance, il film ottiene il plauso della critica. Da allora Payne ha realizzato sette ulteriori lungometraggi, ciascuno contraddistinto da costruzione elegante e umorismo caustico, con indimenticabili performance tragicomiche di grandi interpreti del grande schermo.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, commenta così il riconoscimento: “Alexander Payne è un autore colto, dalla cinefilia enciclopedica. Dotato di un infallibile senso della commedia umana, è un cineasta dalla sensibilità squisitamente classica e moderna al tempo stesso. Regista impeccabile, ha lavorato con nomi come Jack Nicholson, George Clooney, Reese Witherspoon, Laura Dern, Matt Damon, Bruce Dern e Paul Giamatti. In Payne si uniscono la conoscenza del saper fare del cinema hollywoodiano e l’unicità della sua poesia. È autore di una filmografia unica, nella quale ha affrontato sempre le complessità della condizione umana con il sorriso e in un dialogo instancabile con il pubblico.”

Dal 2017 il Pardo d’Onore, nel corso degli anni il premio è stato assegnato a personalità del mondo del cinema come Manoel de Oliveira, Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Jean-Luc Godard, Abbas Kiarostami, Terry Gilliam, Aleksandr Sokurov, William Friedkin, Alain Tanner, Jia Zhang-ke, Leos Carax, Werner Herzog, Agnès Varda, Michael Cimino, Marco Bellocchio, Alejandro Jodorowsky, Jean-Marie Straub, Todd Haynes, Bruno Dumont, John Waters, John Landis, Kelly Reichardt, Harmony Korine, e Jane Campion.

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 6 al 16 agosto 2025.