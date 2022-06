Alec Baldwin intervista Woody Allen alle 16.30 in diretta su Instagram oggi 28 giugno

News Cinema

Alec Baldwin che, come ha affermato, se ne frega delle polemiche e dei pregiudizi, ha annunciato che intervisterà Woody Allen oggi 28 giugno in una diretta Instagram.

Ecco un'altra inattesa notizia, che almeno in America farà sicuramente discutere: Alec Baldwin ha annunciato con un video sul suo profilo Instagram che oggi 28 luglio, alle 16.30 ora italiana, intervisterà Woody Allen. Dal momento che Allen, per i suoi presunti e mai provati abusi nei confronti della figlia, è da tempo persona non grata in America (poco popolare è anche Baldwin per l'incidente sul set di Rust che è costato la vita all'aiuto regista), l'attore fa una premessa:

"Lasciatemi dire prima che non ho alcun interesse per il giudizio di chicchessia e per i post bigotti qua sotto. Sono ovviamente una persona che ha il suo punto di vista e non me ne potrebbe importare meno delle ipotesi altrui. Se credete che un processo debba essere fatto con un documentario HBO, è un vostro problema".

Il riferimento è alla docuserie HBO di Kirby Dick e Amy Ziering Allen v. Farrow. Alec Baldwin ha lavorato con Woody Allen diverse volte: è in Alice, To Rome with Love e Blue Jasmine ed è molto amico del regista.

(foto Woody Allen di David Shankbone, Wikimedia Commons, 2009)