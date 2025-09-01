TGCom24
News Cinema

Alden Ehrenreich è disposto a interpretare ancora Han Solo in Star Wars, ma a una sola condizione

Maria Castaldo

Alden Ehrenreich ha interpretato Han Solo nel prequel dedicato a lui, Solo: A Star Wars Story, e che sarebbe disposto a tornare nel ruolo. Ma a una sola condizione.

Alden Ehrenreich è disposto a interpretare ancora Han Solo in Star Wars, ma a una sola condizione

Solo: A Star Wars Story è stato un flop al botteghino e i fan dell'universo di Guerre Stellari non l'hanno certo apprezzato. Eppure il suo protagonista, l'attore Alden Ehrenreich ha rivelato di essere disposto a tornare a vestire i panni di Han Solo ancora una volta. Ma a una sola condizione...

Star Wars, Alden Ehrenreich è disposto a interpretare ancora Han Solo: ma a una sola condizione

Il personaggio del contrabbandiere Han Solo è stato reso iconico dall'interpretazione di Harrison Ford nella trilogia originale di Star Wars diretta da George Lucas. Ma nel 2018, Lucasfilm e Disney decisero di tentare un'impresa che si è poi rivelata un flop al botteghino: raccontare un'origin story sul personaggio, interpretato dal giovane Alden Ehrenreich. Quest'ultimo è stato affiancato nel cast da Emilia Clarke e da Donald Glover nel ruolo del giovane Lando Calrissian. Nonostante le aspettative, Solo: A Star Wars Story si è rivelato una delusione al botteghino, incassando 392 milioni in tutto il mondo.

Questo però non ha frenato la carriera di Ehrenreich, che è apparso in Oppenheimer (2023), è entrato nel MCU con la miniserie Ironheart ed è ora al cinema nell'horror Weapons. L'attore ha anche di recente ammesso che non gli dispiacerebbe tornare nei panni di Han Solo: a Collider, infatti, Ehrenreich ha dichiarato che all'epoca in cui ha recitato per Lucasfilm ha vissuto un periodo di forte stress che si è poi riversato nella sua interpretazione del personaggio, ma che l'ambiente sul set gli è stato di grande aiuto in questo: "Il tuo lavoro come attore deve permetterti di usare l'energia intorno a te. E a volte quell'energia comporta che anche i tuoi personaggi siano sotto stress. Ci sono pochissimi personaggi che si stanno solo divertendo, perciò, a volte quello stress è un contributo al ruolo. Purché intorno ci sia un ambiente di persone che ti facciano sentire al sicuro".

L'attore ha poi dichiarato che non gli dispiacerebbe tornare per un sequel su Han Solo, ma ad una condizione: "Dovrebbe essere la versione giusta di Han". Al momento, i piani di Disney e Lucasfilm non sono quelli di riportare sul grande schermo un secondo film sulle avventure di Han Solo, ma al contrario di allontanarsi dalla saga degli Skywalker e affini, come dimostrano progetti come The Mandalorian & Grogu e Star Wars: Starfighter, di cui sono appena iniziate le riprese. E, anche se tra i futuri film c'è un nuovo capitolo dedicato a Rey Skywalker, è arrivato il momento di esplorare altri angoli della galassia lontana lontana che abbiamo imparato a conoscere e amare con le prime trilogie di Star Wars.

