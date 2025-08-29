Star Wars: Starfighter aggiunge nuove star al cast come Amy Adams

News Cinema

Il prossimo capitolo di Lucasfilm ha aggiunto ben otto star al proprio cast: Amy Adams è tra le new entry di Star Wars: Starfighter.

Star Wars: Starfighter comincia a prendere forma non solo con un primo scatto del protagonista Ryan Gosling in arrivo dal set, ma anche annunciando ben otto star nel cast. Tra questi non passa inosservato il nome di Amy Adams, attrice nota ai più per aver affiancato Henry Cavill ne L’uomo d’acciaio interpretando Lois Lane. Non essendo estranea ai grandi franchise, Amy Adams darà un contributo spaziale al grande schermo insieme ad altri che vi elencheremo di seguito.

Star Wars: Starfighter, Amy Adams e tante altre star si uniscono al cast del prossimo film del franchise

Lucasfilm è al lavoro su un nuovo progetto di Star Wars con protagonista Ryan Gosling. Si intitola Starfighter e ha annunciato altre celebrità del panorama hollywoodiano a partire da Amy Adams, il cui ruolo però non è stato rivelato. Oltre all’attrice di Nightbitch, il cast potrà contare su Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman e Daniel Ings.

Diretto da Shawn Levy, reduce dal successo di Deadpool & Wolverine nel MCU, Star Wars: Starfighter potrà contare su una sceneggiatura di Jonathan Tropper. La produzione è attualmente in corso e il regista di recente ha condiviso il proprio entusiasmo in una nota stampa: “Provo un profondo senso di entusiasmo e onore per l'inizio della produzione di Star Wars: Starfighter. Dal giorno in cui Kathy Kennedy mi ha chiamato, invitandomi a sviluppare un'avventura originale in questa incredibile galassia di Star Wars, questa esperienza è stata un sogno che si è avverato, sia a livello creativo che personale. Star Wars ha plasmato la mia percezione di ciò che una storia può fare, di come personaggi e momenti cinematografici possano vivere con noi per sempre. Unirmi a questa galassia narrativa con collaboratori così brillanti, sullo schermo e fuori, è l'emozione di una vita”.

Il film è stato annunciato al mondo in occasione della Star Wars Celebration 2025 di Tokyo ed è ambientato cinque anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker. I dettagli in merito alla trama non sono stati ancora condivisi, ma dovrebbe raccontare un’avventura indipendente con nuovi personaggi e nuovi mondi: “C'è una galassia immensa là fuori. E sembra che ci sia l'opportunità di realizzare un film che non sia un prequel, che non sia un sequel, e che ci dia il DNA di Star Wars che amiamo, con un'avventura completamente nuova”, aveva anticipato il regista in occasione dello Star Wars Celebration. In realtà Starfighter è uno dei vari progetti in fase di sviluppo da parte di Lucasfilm e si unisce a The Mandalorian & Grogu, film sequel di The Mandalorian di Jon Favreau, così come del progetto senza titolo con James Mangold. Anche Rey di Daisy Ridley tornerà molto presto sullo schermo con un altro film, per cui c’è abbastanza movimento nella galassia lontana lontana.



