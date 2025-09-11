TGCom24
Alchemised, la fanfiction sui Dramione di Harry Potter diventa un film

Cristina Migliaccio

Nata dapprima come fanfiction sui Dramione e trasformata poi in un romanzo dark fantasy, Alchemised diventerà molto presto anche un film.

Harry Potter ha generato un universo fantasy che a sua volta ha stimolato nuove storie ed è proprio una delle fanfiction dedicate ai Dramione, la coppia (mai di fatto) composta da Hermione e Draco Malfoy, ad aver ottenuto il via libera per un adattamento cinematografico. In attesa del ritorno ad Hogwarts con un’ambita Serie TV attualmente in fase di produzione, i fan affezionati ai romanzi di J.K. Rowling saranno felici di sapere che un’altra storia ispirata a quel mondo e a quei personaggi è in arrivo sul grande schermo.

Si intitola Alchemised il romanzo dark fantasy scritto da SenLiuYu e in principio nato come una fanfiction dedicata ai Dramione, Draco Malfoy ed Hermione Granger che di fatto non hanno mai avuto un coinvolgimento romantico in Harry Potter. Secondo quanto confermato da The Hollywood Reporter, Legendary Pictures ha firmato un contratto cinematografico a sette cifre per adattare il romanzo dark fantasy. A tale proposito, l’autrice ha commentato: “Sono onorata dall'incredibile entusiasmo di Legendary per il progetto e non vedo l'ora di vedere il mondo di Paladia prendere vita”.

La storia narrata in Alchemised è quella di Helena, una giovane alchimista, un tempo brillante, che cerca di colmare le lacune della memoria in merito alla sconfitta del movimento della Resistenza di cui faceva parte. La storia è ambientata in un mondo sopraffatto dalla guerra ed Helena è ora una prigioniera non soltanto dei suoi carcerieri, ma anche della sua mente che fatica a collaborare. Il mondo che un tempo conosceva così bene è stato spazzato via, così come i suoi amici ed alleati. Helena è nelle mani della nuova classe dirigente di Paladia, l’universo in cui è ambientato questa storia, e dovrà necessariamente ricostruire i pezzi che la sua mente ha abilmente cancellato per riprendere possesso della propria vita.

Come riporta The Hollywood Reporter, Legendary avrebbe mosso un’offerta preventiva volta a sopprimere qualsiasi concorrenza, dando il via ad un giro vorticoso di trattative per aggiudicarsi i diritti. Secondo una fonte, l’accordo firmato avrebbe superato i 3 milioni di dollari. Un’altra, ancora, sostiene che l’accordo in questione potrebbe rappresentare “una delle cifre più alte per i diritti cinematografici di un libro”.

Film stasera in TV