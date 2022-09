Alain Tanner, regista caro ai cinefili, autore di Jonas che avrà 20 anni nel 2000, ci ha lasciato l'11 settembre

News Cinema

È passata quasi sotto silenzio la morte di Alain Tanner, regista svizzero premiato a Cannes, avvenuta l'11 settembre. Tra i suoi film Jonas che avrà 20 anni nel 2000 e Gli anni luce.

Ha rischiato di passare sotto silenzio (e anche noi ne diamo notizia solo ora) la morte del regista svizzero Alain Tanner, avvenuta l'11 settembre all'età di 92 anni. Il suo nome non dirà sicuramente niente agli spettatori attuali, ma per chi ha frequentato le ormai perdute sale d'essai negli anni Ottanta i suoi film restano tra quelli che più conosciuti e amati e ancora prima gli sono stati tributati dei premi internazionali, facendo di lui, con Claude Goretta, il regista più famoso proveniente dalla Svizzera.

La carriera di Alain Tanner

Svizzero di Ginevra, figlio di un pittore e di un'attrice, Alain Tanner proprio con il futuro collega Claude Goretta da vità al Cineclub universitario. Dopo due anni in marina, sul finire degli anni Cinquanta si trasferisce a Londra dove il lavoro per il British Film Institute riaccende il suo amore per il cinema. Assieme all'amico di sempre Goretta firma nel 1957 un breve documentario, intitolato Nice Time (Piccadilly la nuit), che vince il festival del cinema sperimentale di Nizza. Tornato in patria, lavora per la televisione svizzera realizzando numerosi documentari. Il primo successo cinematografico gli viene da Charles mort ou vif del 1969, con cui vince a Locarno e La Salamandre, ma è nel 1976 che un film dal titolo bellissimo, Jonas che avrà 20 anni nel 2000 (nel titolo originale ne aveva 25, ndr), corale ritratto generazionale con attori cult come Miou-Miou e Jean-Luc Bideau, lo impone come uno dei registi europei più importanti. Col poetico Gli anni luce, del 1981, vince il Gran Prix de la Jury al Festival di Cannes. Con Dans la ville blanche, due anni più tardi, partecipa al festival di Berlino e vince un César. È in concorso per tre volte alla mostra del cinema di Venezia, con No Man's Land, La valle fantasma (con Jean-Louis Trintignant e Laura Morante) e nel 1989 con La femme de Rose Hill. Lavora, senza altri riconoscimenti, fino al 2004 e tra i suoi film c'è anche, nel 1998, una collaborazione con Antonio Tabucchi in veste di sceneggiatore, per Requiem, trasposizione dell'omonimo romanzo dello scrittore.