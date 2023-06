Al via le riprese di Napoli - New York di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino

News Cinema

Da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli nasce Napoli - New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, ora sul set.

Sono iniziate le riprese di Napoli - New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores che ha una genesi molto particolare, visto che è tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio PInelli. A Pierfrancesco Favino è stato affidato il ruolo del commissario di bordo che aiuterà due bambini, interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra, in un epico viaggio da una parte all’altra dell’Atlantico. Il cast conta anche sulla presenza di Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro con la partecipazione di Omar Benson Miller, Tomas Arana, Antonio Catania. Dodici le settimane di riprese previste tra Napoli, Trieste, Rijeka e gli studi di Cinecittà.

Il cast tecnico di Napoli - New York

La fotografia è a cura di Diego Indraccolo, la scenografia di Rita Rabassini, i costumi di Patrizia Chericoni, le musiche di Federico De Robertis, il montaggio di Julien Panzarasa, il casting a cura di Francesco Vedovati, Anna Pennella e Julie Schubert e la Supervisione agli effetti visivi a Victor Perez. Napoli – New York è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. Il film sarà distribuito da 01Distribution.

La trama di Napoli - New York

Nell’immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s’imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata anni prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.