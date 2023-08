Al via l'edizione 2023 di Concorto Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio

News Cinema

La XXII edizione di Concorto Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio, si svolgerà dal 19 al 26 agosto: otto giorni di cinema internazionale, anteprime ed eventi collaterali da vivere immersi nello scenario magico del Parco Raggio di Pontenure.

Partiamo dai numeri, per una foto capace di ritrarre in maniera nitida e obiettiva la XXII edizione di Concorto Film Festival, il festival internazionale del cortometraggio, riconosciuto ormai come uno tra i più importanti e storici appuntamenti del settore a livello continentale: 41 i film nella selezione ufficiale che competeranno per l'Asino d'Oro a fronte di oltre 2300 candidature pervenute, 25 i paesi rappresentati e 21 le registe donne, 28 le anteprime nazionali (fiori all’occhiello i corti vincitori di Cannes, Berlinale e Sundance), 73 i film fuori concorso per 8 sezioni off, 3 concerti (tra cui quello di Daniela Pes, fresca vincitrice del Premio Tenco) e 1 sonorizzazione dal vivo, 1 mostra dedicata all'arte irregolare, 2 giorni di Industry Days internazionali del cortometraggio e 2 workshop di cinema.



Un cartellone ricchissimo spalmato lungo otto giornate, dal 19 al 26 agosto, da vivere immersi nel cuore della Via Emilia, nello scenario naturale del Parco Raggio di Pontenure (PC), da sempre casa della manifestazione. Concorto Film Festival si avvia alla sua XXII edizione con la consapevolezza di rappresentare oggi uno degli scenari più ambiti e ricercati dai giovani film-maker di tutto il mondo, un’attestazione che è frutto di un lavoro di grande curatela portato avanti negli anni, capace di valorizzare i prodotti più legati alla contemporaneità e alla ricerca visiva.

"Parlare di presente, di immagini che raccontano di un mondo in continua mutazione. È questo l'obiettivo che Concorto Film Festival si dà ogni edizione, come una sfera stroboscopica delle sfaccettature di questo contemporaneo pieno di incongruenze e incertezze. Un viaggio che proponiamo agli spettatori da ventidue anni, fatto di colori, gioie, fallimenti e crescite. Film dei maggiori talenti del cinema breve di oggi, oltre che promesse per il cinema di domani" – sottolinea Simone Bardoni, co-direttore artistico del Festival. Alle sue parole fanno eco quelle della co-direttrice artistica Claudia Praolini: “Concorto Film Festival è un momento di diffusione culturale messo a disposizione del nostro territorio, di tutte e tutti coloro che amano un cinema nuovo, innovativo, multiculturale. È un'occasione di aggregazione soprattutto per le nuove generazioni che cercano un intrattenimento non banale che possa offrire spunti di riflessione sulla realtà che ci circonda. Concorto è inoltre un esempio di evento culturale davvero partecipato e condiviso, un'opportunità speciale per ragazze e ragazzi di partecipare ogni anno alla realizzazione di un festival internazionale e conoscere giovani autrici ed autori che arrivano da tutto il mondo”.

I film in concorso si contenderanno il prestigioso Asino d’Oro, il premio per il miglior film, che verrà assegnato da una giuria internazionale composta da personalità del mondo dell’audiovisivo e delle arti contemporanee: Adrian Paci, artista albanese con base a Milano, da sempre al lavoro nelle intersezioni tra fotografia, video, disegno, scultura e performance, tra i più noti nel panorama artistico internazionale, Vytautas Katkus, regista e direttore della fotografia lituano, vincitore due volte dell’Asino d’Oro di Concorto Film Festival nel 2019 e 2022, Hoda Taheri, regista iraniana rifugiata con base a Berlino, che con i propri lavori vanta già la presenza in importanti festival internazionali.



IL PROGRAMMA completo e maggiori informazioni sul Festival sono disponibili sul sito www.concortofilmfestival.com