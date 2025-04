Al via il 38° Bolzano Film Festival Bozen, il direttore Bugno: "Il BFFB è un organismo in continua evoluzione"

News Cinema

Dal 4 al 13 aprile, queste sono le date della nuova edizione del festival cinematografico che si svolge nel capoluogo dell'Alto Adige. Vediamo insieme il programma del BFFB.

La nientemeno che 38ª edizione del Bolzano Film Festival Bozen (BFFB) debutta ufficialmente oggi venerdì 4 aprile. Svolgendosi in una regione di confine ricca di storia, cultura e contaminazioni, la manifestazione mette in risalto il proprio carattere multilingue, guardandosi intorno mentre osserva e coltiva la produzione cinematografica locale. L'apertura intanto è stata affidata al film indipendente sloveno Little Trouble Girls (Kajti Je Deklica) diretto dalla regista Urška Djukić. L'opera, che ha vinto il premio FIPRESCI al 75° Festival di Berlino, segna l'esordio della regista nel lungometraggio e racconta la storia di Lucija, una timida sedicenne che entra in un coro femminile, stringe amicizia con un'altra ragazza quando un interesse per un uomo la porta a esplorare la propria identità e sessualità. Il film avrà la distribuzione in Italia a cura di Tucker Film.

Una tragicommedia sarà invece il titolo di chiusura del BFFB. Marianengraben (La fossa delle Marianne) è anche in questo caso un esordio nel lungometraggio per la regista lussemburghese Eileen Byrne ed è un road trip che accompagna il pubblico attraverso il lutto e l'elaborazione del dolore, cercando anche una leggerezza nel racconto. Il film, coprodotto da Albolina (Bolzano) insieme a Samsa Film (Lussemburgo) e Film AG (Austria) e finanziato dall'IDM Film Commission Südtirol, sarà distribuito in Italia da Trent Film dal 24 aprile.

La programmazione del festival altoatesino il racconto delle minoranze, siano esse linguistiche, politiche o sociali. Vincenzo Bugno (ritratto nella foto in alto di Daniele Fiorentino), direttore artistico del festival dal 2023, descrive così l’identità del BFFB:

Il progetto del festival continua a entusiasmarmi. Lo chiamo progetto perché un festival come il BFFB deve essere considerato un organismo in continua evoluzione, radicato in un'identità locale e nazionale che dialogano costantemente tra loro. È un festival che appartiene al tessuto culturale della città e della regione e che non sottovaluta mai il proprio pubblico. Al tempo stesso, si inserisce in un più ampio ecosistema cinematografico, attento alle idee, alle dinamiche e alle esigenze dell'industria, delle sue professioni e delle sue tecnologie. Inoltre, riconosce la storia del cinema come parte integrante del nostro passato, presente e futuro.

BFBB 2025: Premi alla carriera per Alba Rohrwacher e Christian Petzold

Quest'anno, i Premi alla carriera del Bolzano Film Festival Bozen, in collaborazione con l'Azienda di Soggiorno di Bolzano, saranno assegnati all’attrice Alba Rohrwacher e al regista Christian Petzold. Nei giorni della manifestazione verranno proiettati tre film in cui Rohrwacher è protagonista: Hungry Hearts (2014) di Saverio Costanzo, Le occasioni dell’amore (Hors-saison) (2023) di Stéphane Brizé e Mi fanno male i capelli (2023) di Roberta Torre. Allo stesso modo, saranno tre i film in programma diretti da Petzold: La scelta di Barbara (2012), La donna dello scrittore (2018) e Il cielo brucia (2023).

A proposito del concorso, sono 6 le opere prime di una selezione di 13 film con numerose prime italiane e una prima mondiale. I titoli selezionati per questa edizione sono descritti come "potenti e originali, capaci di lasciare un segno profondo, intimi, a volte ironici, che ci accompagnano attraverso luoghi e lingue poco rappresentate e dal forte impatto estetico e narrativo che spesso si confronta con la storia e la politica".

My Boyfriend El Fascista di Matthias Lintner festeggerà al BFFB la sua prima mondiale. Sullo sfondo delle Alpi, il film racconta la complessa relazione tra Matthias, un regista di sinistra, e Sadiel, un attivista cubano disilluso dal comunismo, il cui spostamento verso ideologie di destra mette alla prova il loro legame e i loro ideali. April di Dea Kulumbegashvili riporta invece lo sguardo sulla Georgia, con un racconto denso di tensione emotiva e sociale attraverso la figura dell'ostetrica Nina. La ricerca identitaria è il filo conduttore in Viet and Nam di Truong Minh Quý, film nominato per la Queer Palm a Cannes, che esplora il Vietnam contemporaneo attraverso una storia d’amore. Hanami di Denise Fernandes è un viaggio poetico attraverso lingue e culture diverse, dal creolo capoverdiano al giapponese, al francese e all’inglese. Al Mosta’mera (The Settlement) di Mohamed Rashad esplora le dure realtà del lavoro minorile, del peso delle responsabilità familiari e delle ingiustizie sociali nel contesto operaio di Alessandria. Riefenstahl di Andres Veiel, si confronta con il passato e la complessità della figura storica controversa di Leni Riefenstahl e il suo rapporto con il regime nazista. Il film ibrido Wind, Talk to Me di Stefan Djordjevic racconta il legame eterno tra madre e figlio. Yunan di Ameer Fakher Eldin intreccia le realtà arabe e tedesche, offrendo una riflessione profonda sul conflitto fra l'appartenenza e l’estraneità. Moon di Kurdwin Ayub mette in luce le limitazioni mentali e sociali imposte alle donne tra Europa e Medio Oriente. Balentes di Giovanni Columbu riporta la lingua sarda sul grande schermo, mentre Come la notte di Liryc Dela Cruz ci racconta in lingua tagala e bianco e nero le eridità del colonialismo. Pfau (Peacock) è la satirica tragicommedia di Bernhard Wenger che ci racconta il delicato equilibrio tra adattamento e la ricerca di sé. Infine, il film d'apertura Little Trouble Girls (Kajti Je Deklica) di Urška Djukić ci immerge nel mondo dell'adolescenza e nelle prime esperienze di scoperta della propria identità sessuale.

La giuria composta da Dominik Kamalzadeh (Co-direttore di Diagonale, critico cinematografico e curatore), Fabio Ferzetti (Giornalista e critico cinematografico), Nadia Trevisan (Produttrice e co-fondatrice di Nefertiti Film), Pascal Trächslin (Distribuitore e produttore cinematografico), Eva Trobisch (Regista, vincitrice del Premio Provincia Autonoma di Bolzano al Miglior Film al BFFB 2024 con Ivo), Barbara Weis (Ex vicedirettrice del Dipartimento Cultura Tedesca, esperta della IDM Film Commission) sarà chiamata ad assegnare il Premio Provincia Autonoma di Bolzano al Miglior Film, il Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano per la Miglior Prestazione Artistica e il Premio Speciale della Giuria, così come il Premio Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per il Sostegno alla Distribuzione per il quale sono eleggibili sia i film del Concorso BFFB38 che della sezione RealeNonReale. Tutti i dettagli e gli appuntamenti del programma sono disponibili su https://www.filmfestival.bz.it