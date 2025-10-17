Al Pacino ricorda Diane Keaton: "Irrefrenabile, profondamente umana"

News Cinema

Al Pacino, che oltre ad aver interpretato Il padrino con Diane Keaton è stato anche il suo compagno per parte della vita, si è unito ai ricordi personali per l'attrice scomparsa, inviando una lettera a Deadline.

Diane Keaton, scomparsa a 79 anni l'11 ottobre, non si è mai sposata ma si è legata negli anni a colleghi celebri, attraversandone opere e vite: abbiamo già pubblicato il ricordo di Woody Allen, adesso ne è arrivato un altro - tramite una lettera pubblicata su Deadline - di Al Pacino, che divise con lei il set della saga del Padrino. I due ebbero una relazione a corrente alternata sin dalla fine degli anni Settanta, terminata definitivamente dopo il terzo atto della saga mafiosa, nel 1990. Come Allen, anche Pacino conferma quanto la presenza di Diane abbia lasciato il segno nella sua memoria. Leggi anche Diane Keaton, il ricordo di Woody Allen: "Misi in dubbio la mia sanità mentale: era possibile innamorarsi così velocemente?"

Diane Keaton ricordata anche da Al Pacino con un'affettuosa lettera pubblica

La morte di Diane Keaton una settimana fa continua a suscitare reazioni commosse. Al Pacino ha recitato con lei in Il padrino (1972), Il padrino - Parte II (1974) e Il padrino - Parte III (1990), ma i due sono anche stati insieme per qualche anno, dopo la relazione di lei con Woody Allen, ma senza un impegno continuativo. Questo non significa che il rapporto non li abbia segnati reciprocamente: com'è successo anche con Allen, è rimasta salda negli anni un'amicizia profonda, che Pacino ha celebrato in questo modo:

Sono profondamente rattristato dalla morte di Diane Keaton.

Quando ho sentito la notizia, ero scosso. Diane è stata mia partner, mia amica, una persona che mi ha portato gioia e in più di un'occasione ha influenzato la direzione della mia vita. Anche se sono trascorsi trent'anni da quando siamo stati insieme, i ricordi rimangono vividi, e con la sua morte ritornano con una forza allo stesso tempo dolorosa e commovente.

Viveva senza limiti, tutto quello che toccava portava la sua peculiare energia. Apriva le porte per gli altri, ha ispirato generazioni e ha incarnato un regalo che ti capita una volta nella vita, emanava una luce nel suo lavoro e nella sua vita.

Sullo schermo era magnetica: fulmine e fascino, uragani e tenerezza. Era una meraviglia. Recitare era la sua arte d'elezione, ma era solo uno dei molti modi in cui esprimeva la sua immaginazione e la sua creatività.

Alla gente mancherà, ma quel che conta è che la ricorderanno. Ha lasciato un segno che non sbiadisce. Non si fermava davanti a nulla, era resiliente e, soprattutto, profondamente umana.

Me la ricorderò per sempre. Sapeva volare... e nel mio cuore lo farà sempre.