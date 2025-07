Al Giffoni Film Festival Dodo e la principessa, ultima commedia con Alvaro Vitali

News Cinema

Sarà presentato da Terra Orti il 25 Luglio 2025 alle ore 19.30 presso la Sala Verde al Giffoni Film Festival Dodo e la principessa, diretto da Andrea D’Emilio

Sarà presentato da Terra Orti il 25 Luglio 2025 alle ore 19.30 presso la Sala Verde al Giffoni Film Festival Dodo e la principessa, diretto da Andrea D’Emilio (Il dolore nascosto).

Il film vede protagonista l’esordiente Alessandro Lazzerini affiancato da Martina Tellone, Giuseppe Cattani, Ilde Mauri, con l’amichevole partecipazione di Enzo Salvi, Francesca Rettondini, Massimiliano Buzzanca e Alvaro Vitali nella sua ultima performance cinematografica, all’interno di un cast comprendente Lorenzo Maggi, Giovanni Galati, Edoardo Puglia, Valentina Paoletti, Vincenzo Della Corte, Walter Rexhepi, Federico Mottola, Edoardo Prenna, Lucrezia Rosaria Della Campa e, per la prima volta sullo schermo, gli influencer Cara, Regina, Aurora Celli, Sasy Cacciatore, Patriziangiolie.

Dodo è un cameriere spiantato di un hotel di lusso. Ma un giorno forse si può realizzare il suo sogno: conoscere la principessa di Valanga, che verrà a stare proprio nell’hotel per una vacanza. Insieme a Lello, suo più fedele amico, cercheranno di fare da Ciceroni alla principessa e alla sua amica la Marchesa du Sciaz. Ma tutto andrà a rotoli come sempre per Dodo, che ne combinerà di tutti i colori. Forse proprio con questa ingenuità, però, conquisterà il cuore della principessa.

“Un film dove si ride di cose ‘alte’ e di cose ‘basse’, una favola sognante e scombussolata al tempo stesso, un racconto disincantato e con la testa tra le nuvole in cui ci lasciamo trasportare in un viaggio fuori dalla realtà con il protagonista e i suoi fedeli amici” dichiara il regista D’Emilio a proposito di Dodo e la principessa, commedia slapstick romantica in cui, attraverso le esilaranti situazioni vissute da Dodo e Lello, si cerca di far ridere e di raccontare, al contempo, una storia di emozioni concretizzando un mix di sogni, sentimenti e varie tipologie di comicità: da quella maggiormente "british" dei protagonisti, a quella più verace e popolare di Spinoza e dell'Agente Segreto, rispettivamente interpretati da Enzo Salvi e Alvaro Vitali.

E, proprio a proposito di quest’ultimo, Alessandro Lazzerini rivela: “È stato un grande onore lavorare con Alvaro Vitali, un simbolo della commedia italiana che mi ha ispirato nell'interpretazione di Dodo data la conoscenza del suo più iconico personaggio: Pierino, che a tratti ricorda il mio, sempre in grado di strappare una risata sia in scena che durante una pausa pranzo. Alvaro sarò sempre grato a te per i tuoi preziosi consigli”.

Prodotto da Alberto De Venezia e Sandro Lazzerini per Ipnotica Film e Lazzerini Production, Dodo e la principessa uscirà in sala in autunno per poi approdare online sulle principali piattaforme streaming.